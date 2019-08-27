Avatar Atakan'ı yangın merdiveninden kaçırdılar
Survivor 2016 şampiyonu, kick boks sporcusu, Avatar lakabıyla bilinen Çağan Atakan Arslan, önceki gün Azerbaycan’daydı
Başkent Bakü’deki Metropark AVM’deki buluşmaya beklenenden çok daha fazla hayranı gelince izdiham yaşandı. Atakan çocukların ezilme tehlikesi geçirdiğini görünce fotoğraf çektirmeyi bıraktı. Korumalar tarafından yangın merdiveninden kaçırıldı.
'ÇOCUKLARI TEHLİKEYE ATAMAZDIM'
Yaptığı açıklamada “Kapılar, asansörler kapatıldı ama ona rağmen izdiham yaşandı. Çocukları tehlikeye atamazdım. Tekrar geleceğim” dedi.