Bilim & Teknoloji Avatar: Frontiers of Pandora'dan ilk fragman paylaşıldı

Avatar: Frontiers of Pandora'dan ilk fragman paylaşıldı

Bilim & Teknoloji

Avatar: Frontiers of Pandora'dan ilk fragman paylaşıldı

Ubisoft tarafından geliştirilen oyunu Avatar: Frontiers of Pandora'dan ilk fragman sonunda paylaşıldı. Geliştiriciliğini The Division 2’nin de arkasında bulunan Massive Entertainment’ın yaptığı Avatar oyunu, Ubisoft tarafından yayınlanacak.

14 Haziran 2021, Pazartesi 10:53 Son Güncelleme:
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E3 2021’de Avatar oyunundan ilk detayları sonunda gördük. Oyunun resmi ismi Avatar: Frontiers of Pandora olacak. Oyun, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC, Stadia ve Luna için çıkış yapacak. Net bir yayın tarihi açıklanmadı ancak 2022'de çıkış yapacağı söylendi.

Avatar: Frontiers of Pandora, açık dünya türünde bir oyun olacak. Oyun aynı zamanda, James Cameron'ın aynı isimli filminden uyarlanacak. Avatar'ın yeni filminin vizyon tarihi ise 16 Aralık 2022.


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