Avatarınızla alışveriş keyfi

Aslında son yıllarda küçük bazı örneklerinin insanların hayatında olduğu ancak 2021 Ekim ayında Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in açıklamalarıyla sahiplendiği metaverse evreni, markalar için de fırsatlar sunuyor. Dijital ve fiziki dünyaların kesiştiği büyük bir alternatif sanal evren olması öngörülen metaverse’te, markalar şimdiden yerini ayırtmaya başlamış durumda. Spor ürünlerinden kıyafete kadar dünyaca ünlü birçok perakende markası, metaverse’te mağaza açtı.

BUNLARI ÖĞRENİN

Peki, metaverse dünyasında nasıl mağaza açılacak? Tüketici alışverişini nasıl yapabilecek? Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, şunları söyledi:

MAĞAZA AÇMANIN 3 YOLU VAR

1-Tamamen markanızın kendi metaverse dünyasını tasarlayıp tüketicilere sitenin adresini verip, artırılmış gerçeklik uygulaması olarak mağazanızı kurabilirsiniz.

2-Metaverse’te de gerçek ortamdaki gibi belirlediğiniz herhangi bir noktada mazağa açma yöntemiyle kendi mağazanızı açabilirsiniz. Bunun için sanal ortamda herhangi bir yerde satılan bütçenize göre bir araziyi dijital para ile alıp mağazanızı kurabilirsiniz. Arazinin maliyeti 200 dolar seviyelerinden başlayıp lokasyonuna göre değerlenecektir.

3-Bu yöntemde ise daha pahalı ve çok daha değerli araziler oyunların içine yerleştirilmiş durumda. Yani gerçekte İstanbul Bağdat Caddesi gibi çok değerli bir noktada markanın mağazasının olması nasıl önemliyse, sanal evrende de tıpkı Bağdat Caddesi gibi bir lokasyonda mağazanızın olabilmesi için Decentraland gibi dijital arazi satan şirketlere 2.5 milyon dolara kadar bir ödeme yapmanız gerekiyor. Fortnite gibi oyunların içinden araziyi alıp mağaza açınca, o oyunların milyonlarca takipçisi sizin müşteriniz olabiliyor.

TÜKETİCİ NASIL ALACAK?

Açılan mağazalara tüketici, artırılmış gerçeklik (augmented reality- AR) gözlüğünü takarak girecek. Gözlüklerde de tıpkı cep telefonlarındaki gibi uygulamalar var. Örneğin Nike’nın uygulamasını indirip, gözlükle mağazanın içine giriyorsunuz ve beğendiğiniz ürünü avatarınıza denetiyorsunuz. Ürünün üstündeki 'satın al' seçeneğine tıklıyorsunuz, dijital para ile ödemesini yapıyorsunuz ve o ürün sizin oluyor.

Örneğin, ABD perakende devi Walmart’ın dijital perakende marketinin içine giriyorsunuz, oyun oynarken bir taraftan da dijital sepetle dolaşıyorsunuz. Bir ürün dikkatinizi çektiğinde hemen yanında o ürünün danışman avatarı beliriyor ve size ürünün tanıtımını yapıyor. Mağaza çalışanı yerine markaların çalışan avatarları ortaya çıkıyor. Ürünü aldınız, kapıdan çıkarken otomatikman bu oyuna veya mağazaya ödeyeceğiniz para (kripto para veya mağazanın dijital belirlediği ödeme şekli) dijital cüzdanınızdan düşüyor. Mağazadan çıkınca seçtiğiniz dijital ürünler, gerçek yani fiziki olarak evinize ulaştırılıyor.

AYAKKABILARIYLA SANAL EVRENDE

Mağaza açanlardan biri olan ayakkabı ve spor giyim markası Nike, geçtiğimiz günlerde ABD merkezli RTFKT Studios adındaki metaverse için ayakkabı üreten bir şirketi satın alarak sanal evrene adımını attı. Üretilen ayakkabılar NFT (Non-Fungible Token) olarak satılıyor. Coca-Cola da Decentraland adlı blockchain tabanlı sanal gerçeklik platformunu kullanan insanların kendi avatarlarına giydirebilmesi için Coca-Cola logolu kırmızı montları NFT olarak satışa çıkardı.

DİJİTALE ÖZEL KOLEKSİYON

Yakın zamanda İsveç merkezli ünlü giyim şirketi H&M de metaverse dünyasına katılan devler arasında yerini aldı. Ceek VR Metaverse platformu üzerinde kurulan metamağaza, kullanıcıların yeni koleksiyonları incelemesine ve internet üzerinden sipariş vermesine olanak tanıyor. Dünya moda devi Gucci firması da Roblox adlı oyunda, oyunu oynayan insanların kendi avatarları için NFT olarak satın alabilecekleri çanta, gözlük ve şapkaları ‘Gucci Koleksiyonu’ adı altında satışa çıkardı.

PERAKENDE BOYUT DEĞİŞTİRECEK

Perakende sektörünün 2022’deki önemli gündem başlıklarından birisinin de metaverse’te yer almak olacağını belirten Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı (BMD) Başkanı Sinan Öncel, “Dünyada metaverse evreni nedeniyle başka bir alışveriş anlayışıyla önemli bir hareket başladı. Perakendeciler için mağaza, alışveriş merkezi (AVM) ve internetten satıştan (e-ticaret) sonra çoklu kanal sisteminin yeni halkası metaverse olacak. Metaverse, markanın popülerliğini artıracak. Perakende boyut değiştirecek” dedi.

ŞIK GİYİNİYOR MU?

Metaverse’ün tüketici için de yeni bir alışveriş mecrası anlamına geleceğini belirten Öncel, “Sanal dünyada herkesin ‘avatar’ denilen bir kimliği olacak. Burada alışveriş yapacaksınız, avatarın üzerine kıyafet alıp deneyeceksiniz, dijital parayla ödeme yapıp, sonra onları kendiniz giyeceksiniz. Kendiniz için alışveriş yaptığınız gibi sadece avatarınız için de ürün alabileceksiniz. Çünkü sanal ortamda avatarınızın nasıl göründüğünü de önemseyeceksiniz” diye konuştu.