'Avcı kız' operasyonunda 52 kişi tutuklandı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Avcı kız' operasyonu kapsamında gözaltına alınan 99 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi’ne getirildi.

Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz tarafından sorgulanan 28’i kadın 99 zanlıdan 78’i, tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne götürüldü.

Diğer şüphelilerden 8’i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken 13’ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması istendi. Şüphelilerin Sulh Ceza Hakimliği'ndeki işlemleri sürüyor.

OLAY

Çete lideri olduğu belirtilen E.E’nin de arasında bulunduğu şüphelilerin, "avcı kız" adını verdikleri genç kadınlar aracılığıyla mağdurları sosyal medya üzerinden buluşma ve zaman geçirme vaadiyle çeşitli adreslere davet ettiği ve eğlence sonunda yüklü miktarda hesap ödemeye zorladıkları ifade ediliyor.

İtiraz eden mağdurların paralarını silah tehdidi ve darp yoluyla gasbettikleri tespit edilen şüphelilerin, bazı mağdurları da zorla ATM’ye götürerek çektirdikleri paralarını aldıkları belirtiliyor.

Zanlılara, "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma", "yağma", "hürriyeti tahdit" suçlarının yöneltildiği öğrenildi.

52 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 99 şüpheliden 78'si savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları, 13'ü de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Şüphelilerden 8'i ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 91 şüphelinin hakimlikteki sorguları da sonra erdi. Buna göre, 36 kişi adli kontrol şartıyla, 3 kişi ise ev hapsi ile serbest bırakılırken, 52 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA-DHA