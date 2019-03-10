'Avcılar halkına başkan değil hizmetkar olmaya geliyorum'

Röportaj: Alev Gürsoy Cimin

31 Mart seçimleri için Avcılar çok merak edilen ilçelerin başında geliyor. Bölge için neler yapacaksınız?

Avcılar, çok kıymetli insanların yaşadığı nadide bir ilçe. Bir tarafında göl, bir tarafında deniz var. Ayrıca ana arterler üzerinde. 7 mahallemizin içinden E-5, 2 mahallemizin içinden de TEM geçiyor. Böyle bir ilçenin muhteşem bir noktada olması gerekiyor. Ancak ne yazık ki bitkisel hayatta yaşam mücadelesi veriyor. Hedefimiz Avcılar’ı bitkisel hayattan çıkarmak. Herkese eşit hizmet edecek ve birliğimizi pekiştirecek gönül belediyeciliği yapacağız. Böylesine güzel bir ilçe depremle, çöple, çamurla, çukurla anılıyor. Düzgün yolu da yok, kaldırımı da. Her tarafı çamur. Tüm bu sorunları tek tek çözeceğiz.

Çöp toplama, yol yapma belediyeciliğin rutin görevleri değil mi zaten? Sizin farkınız ne olacak?

1999 depremi Avcılar için başlangıç noktası oldu. Avcılar’ın 25-30 yıl önce bir efsane olduğu anlatılır ama son 20 yıl için kimse güzel bir anıdan bahsedemez. Çünkü bölge son 20 yıldır belediyecilik depremi yaşıyor. Ben de Avcılar’da oturuyorum. Yani sahaya yeni çıkmadım, gece gündüz bölgedeyim. İnsanlar bıkmış, hizmet istiyor. Biz de bu yüzden gönül belediyeciliği diyoruz. Önce millet, önce memleket diyoruz.

SİYASET BİR ARAÇ, AVCILAR'DA HİZMET AMAÇ

CHP’lileri nasıl ikna edeceksiniz?

Geçtiğimiz günlerde bir vatandaş yanıma gelerek, “Sizi araştırdım. 39 belediye başkan adayı arasında siyasete girmeyen tek sizsiniz. Siyasetçi olmamanız halk için çok büyük artı” dedi. Evet, yıllarca hiç siyasi partizanlık yapmadım. Ancak Cumhurbaşkanıma olan sevgim çok farklı. Çünkü o bir dünya lideri. Afrika’nın balta girmemiş ormanlarına su kuyusu açmaya gittiğimde, oradaki insanların verdiği tepkiyi de biliyorum. Benim için siyaset bir araç, Avcılar’a hizmet amaç. Başkanlık da demiyorum, hizmetkarlık diyorum. Ben herkesin baş hizmetçisi olacağım. Seçimi kazanır ve baş hizmetçi olursam, işte o zaman siyasi gücü doya doya kullanacağım. Çünkü iktidar partisiyiz. Hükümet Avcılar’ın arkasında olacak. Tek amacım, Avcılar’a hizmet etmek.

HER EVDEN DUA ALMAK İSTİYORUZ

Belediyenin işçileri yıllarca grev yaptı. Emekçiden yana olacak mısınız ve belediye kadrosunda değişiklik yapacak mısınız?

Ben her evden bir dua almalıyım. İşçi kardeşlerimin gönlü rahat olsun. İçeride kalan maaşlarını da hemen vereceğiz. Kimse mağdur olmayacak. Dokunulmadık gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Ve halkla beraber çalışacağız. Bunu da istişare, tavsiye, öneri ve taleple yapacağız. Herkese yardım etmek için de çabalıyoruz. Çünkü Avcılar’da sokaklar artık, “Bize hizmet edin” diye bağırıyor. Avcılar 20 yıl kaybettiği zamanı 31 Mart’ta geri kazanacak.

AVCILAR'A MEGA PROJELER GELİYOR

Gelelim projelerinize... Seçimi kazandığınız takdirde neler yapacaksınız?

Yaklaşık 80 proje geliştirdik. Ve hepsinin bütçesi hazır. 24 tane de mega projemiz var. Bunlar arasında ‘Avcılar Meydan Düzenlemesi’, ‘Füniküler Hat’ ve ‘Ambarlı ve Deniz Köşkler Sahil Projesi’ var.

HER MAHALLEYE AVCILAR KONAĞI

Her mahalleye bir Avcılar Konağı projemiz var. Bu konakta; muhtarlık, belediye birimi, sağlık ocağı, bebek ve çocuk bakım merkezi, taziye evi, İSMEK Meslek Kursları ve kütüphane olacak.

BİLİM EĞİTİM VE SPOR KENTİ OLACAĞIZ

Avcılar’ı ilim, bilim, eğitim ve spor kenti yapacağız. Mahallelerimizde eğitimle ilgili eksikleri tespit ettik. Seçimden hemen sonra 12 tane lisenin inşaatını başlatacağız. Ancak Yeşilkent’in acil ihtiyacı olduğu için seçimden önce 4 tane okulun temel atma çalışmalarını başlattık. Öte yandan Çocuk Üniversitesi kuracağız. Bu üniversite sayesinde Avcılar’dan en bilgili, en kariyerli çocuklar çıkacak. Türkiye’nin en büyük çocuk sokağını da biz kuracağız. Ayrıca çocuklar için 7 dönüm üzerinde yeşil ve su parkı yapacağız. Her mahalleye de oyun parkı inşa edeceğiz.

TURİZM MERKEZİ OLACAĞIZ

Firüzköy, Yeşilkent, Gümüşpala, Deniz Köşkler ve Ambarlı’da turizm merkezleri oluşturacağız. Firüzköy ve Yeşilkent’te Millet Bahçesi kuracağız. Gümüşpala’da botanik ve şelale parkı yapacağız. Gölde katamaran ve yelkenler olacak. Tahtakale’de seyir terası kulesi projemiz var. Eskişehir Stadı’nın olduğu yere de büyük bir şehir parkı yapacağız.

ÇOK BÜYÜK BİR SANAT AKADEMİZİ KURULACAK

Kültür sanata gelince… Çok büyük bir Sanat Akademisi kuracağız. İçinde; sinema, tiyatro salonları, kongre merkezi ve toplantı salonları olacak. Öte yandan yerel kültüre çok önem veriyorum. Kuracağımız Kültür Sarayı’nda tüm yörelerin odaları olacak. Bir de Balkan Kültür Evi kuracağız. Kültür sanata gelince… Çok büyük bir Sanat Akademisi kuracağız. İçinde; sinema, tiyatro salonları, kongre merkezi ve toplantı salonları olacak. Öte yandan yerel kültüre çok önem veriyorum. Kuracağımız Kültür Sarayı’nda tüm yörelerin odaları olacak. Bir de Balkan Kültür Evi kuracağız.

GENÇLERE GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ

Sporda da marka olacağız. Basketbol sahalarından voleybol sahalarına, tenis kortlarından yüzme havuzlarına kadar tüm eksikleri tamamlayacağız. Amatör spor klüplerine desteğimizi hiç esirgemeyeceğiz. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi kurmak da projelerimiz arasında. Yine Tahtakale’de spor kompleksi, kültür kompleksi ve buz pisti yapacağız. Gençlerimiz için ayrıca AR-GE Girişimcilik Merkezi açacağız. Büyük bir dijital kütüphanemiz olacak. Ambarlı sahiline ise Millet Kıraathanesi yapacağız.

HAYVAN DOSTU BELEDİYE

Kedi Kafe projem var. Bu kafenin her köşesinde kediler olacak. Profesyonel ekipler tarafından bakımları yapılacak. Köpekler için de büyük bir çiftlik yapacağız. Bir Pet Otel açmak da hedeflerimiz arasında. Avcılar’daki bütün hayvanların bakımları belediye tarafından yapılacak.

TRAFİK VE OTOPOARK SORUNUNA NEŞTER

3 önemli problemimiz daha var; trafik, ulaşım ve otopark. Çözüm yollarımız da hazır. Trafiği E-5’in bazı noktalarında alttan vereceğiz. Ek yan yol projeleri yapacağız. Mesela Gümüşpala ve Tahtakale mahallelerimiz arasından çıkıp Bahçeşehir’e kadar ulaşan noktada ek yan yol projemiz var. Bu hem E-5, hem de TEM trafiğini rahatlatacak.

2023 YILINDA METRO AVCILAR'DA

Ulaşım hususunda ise metro 2023’de Avcılar’a geliyor. İhalesi şu an askıda, hayırlı olsun. Tahtakale ve Ispartakule mevkiine ise daha erken ulaşmış olacak. Deniz ulaşımını da 1 Nisan’dan itibaren başlatıyoruz. Bunun da sözünü veriyorum. Metrobüs, metro ve E-5’in birleştiği noktaya deniz ulaşımını da ekleyeceğiz ve oraya kültür kulesi inşa edeceğiz. Tamamı cam giydirme olacak bu kulede kafe ve restoranlar bulunacak. Şehir meydanını da fünikülerle Ambarlı sahiline bağlayacağız.

54 AYRI NOKTAYA OTOPARK YAPILACAK

Otopark problemi de, E-5’in ve Avcılar’daki trafik sıkışıklığının en büyük nedenlerinden biri. 54 noktaya otopark inşa edeceğiz. Artık kaldırım kenarlarına, sokaklara araç park edilmeyecek. Mahalle içlerindeki otoparklar ücretsiz, şehir içi ücretli olacak. Gümüşpala’dan, Tahtakale’ye kadar 18 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu yapacağız. Doğanın içerisinden deniz izlenecek. Yine Cihangir, Deniz Köşkler, Ambarlı mevkiinde denizi izleyerek bisiklet yolu yapacağız.

KANAYAN YARA OLAN İMAR PROBLEMİNİ ÇÖZECEĞİZ

Avcılar’ın en büyük problemi nedir ve bu problemin çözümü için nasıl bir yol izleyeceksiniz? Bölgede imar gibi çok ağır bir hastalık var. Ancak Avcılar merkezdeki imar problemi farklı; Yeşilkent, Tahtakale ve Firüzköy’deki farklı. Onca yıl tedavi edilmemiş bir hastalık bu. Bu sorunu çözemedikleri için ‘Büyükşehir ve devlet destek vermiyor’ dediler. Ama daha 5 yıl önce İller Bankası buraya çok para gönderdi. Yani hep bahane ürettiler. Geçtiğimiz günlerde Sayın Binali Yıldırım, Avcılar’ın en büyük problemini sordu bana. ‘Belediye’ dedim. Mevcut belediye giderse, Avcılar gelişir. 1999’da yaşanan Marmara depreminden sonra depremle ilgili hiç çalışma yapılmamış. Halkın belediyesi, betondan tabutlar içinde halkı yaşatmış. Şu an bir fizibilite çalışması yapıyoruz. Binaların röntgenini çekip, halkımıza arz edeceğiz. Tedaviyi de beraber yapacağız. Yatay, bahçeli, nizamlı mimari ve adasal bazda dönüşüm yapacağız. Dediğim gibi Tahtakale ve Yeşilkent’te imar problemi farklı. Seçimden sonra ilk işim Tahtakale ve Yeşilkent’in imarlarını vermek olacak. Firüzköy’de de imar artırımı isteğini yerine getireceğiz. Firüzköy’ü bir turizm kenti yapacağız. Ne kimseyi mağdur edeceğiz, ne de para ödeteceğiz. Anlayacağınız biz halkı mutlu etmek için geliyoruz.



