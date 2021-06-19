Avcılar'da metrobüs durağı üst geçidinin altındaki elektrik kablolarının halk otobüsünün üstüne devrilmesi nedeniyle bölgede trafik oluştu.

D-100 kara yolu Cihangir mevkisi yan yolda Topkapı istikametinde ilerleyen 34 CFP 403 plakalı bir halk otobüsünün (midibüs) üstüne, metrobüs durağı üst geçidin alt kısmında yer alan elektrik kabloları devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Belediye ekipleri de otobüsün üstüne devrilen elektrik kablolarını kaldırmaya çalışıyor. Yan yolun trafiğe kapatılması nedeniyle Topkapı istikametindeki çok sayıda belediye otobüsünün de bulunduğu araçlar uzun kuyruk oluşturdu.