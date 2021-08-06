Türkiye Avcılar'da 15'inci kattan düşen mermer parçası felakete neden oluyordu

Avcılar'da 15'inci kattan düşen mermer parçası felakete neden oluyordu

Türkiye

Avcılar'da 15'inci kattan düşen mermer parçası felakete neden oluyordu

Avcılar'da site içindeki bir kafenin çatısına 15'inci kattan mermer parçası düştü. Mermer ile çatıdaki parçalar kafedeki küçük kızın hemen yanına düştü.

06 Ağustos 2021, Cuma 09:50 Son Güncelleme:
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Olay, geçen salı saat 22.30 sıralarında Avcılar, Tahtakale Mahallesi'nde bulunan sitenin içindeki kafede yaşandı. Kafenin hemen üzerindeki bloğun 15'inci katındaki mermer parçası, kafenin çatısına düştü.

Çarpmanın etkisi ile çatı, o sırada kafede yemek yiyen bir kız çocuğunun hemen yanına çöktü. Kafenin içindeki müşteriler büyük panik yaşarken, olay yerine tedbir amaçlı sağlık, itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı.

Olayda şans eseri yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Kafede hasar meydana gelirken, iş yeri sahibinin dairede yaşayanlardan şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan korku dolu anlar ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

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