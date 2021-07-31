Türkiye Avcılar'da boş binada ceset bulundu

Avcılar'da boş binada ceset bulundu

Türkiye

Avcılar'da boş binada ceset bulundu

İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan bir binada erkek cesedi bulundu.

31 Temmuz 2021, Cumartesi 16:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Merkez Mahallesi Berat Sokak'ta bulunan 4 katlı bina kentsel dönüşüm kapsamında 5 ay önce boşaltıldı. Bugün bir kalorifer peteğini sökmek üzere binaya giden işçi Doğancan Gıdık, kimsenin içeri girmemesi için daha önce kapısına kaynak yaptıkları binanın ikinci kattaki evden çok ağır koku geldiğini fark etti. Kapıyı açan Gıdık içeride bir erkek cesedi ile karşılaştı.

İhbar üzerine binaya polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede oturanlar binaya son dönemde kimliği belirsiz kişilerin ve atık toplayıcıların girdiğini belirtirken, polis binayı gören kamera olup olmadığını kontrol etmeye başladı. Bu kişinin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu tespit edilecek.

DHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Gelecekte daha çok yangın yaşanabilir
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Yangın’a dair
Rauf Tamer
Murat Gülderen
Teknoloji devlerinin CEO'larından altın öneriler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Aşı karşıtları buna ne diyecek?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Tanju Özcan vakası
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Aşı olmayana tek çare kısıtlama!
Şirin Sever
Banu Şen
Kazdağları'nın eteğindeki cennet Çanakkale
Banu Şen
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika... Bakan Koca açıkladı! 3 bölgede yangınlardan 570 kişi etkilendi