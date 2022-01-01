Türkiye Avcılar’da doktora yumruk atan şüpheli tutuklandı

Avcılar’da doktora yumruk atan şüpheli tutuklandı

Türkiye

Avcılar’da doktora yumruk atan şüpheli tutuklandı

Avcılar’da Aile Sağlığı Merkezi’ne koronavirüs aşısı için gelen yaşlı karı kocaya sıra beklemelerini söyleyen doktora yumruk atarak saldıran şüpheli tutuklandı.

01 Ocak 2022, Cumartesi 21:22 Son Güncelleme:
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Avcılar Tahtakale Mahallesi 13 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde dün yaşanan olayda, Velit Çelebi isimli doktor, koronavirüs aşısı için gelen karı kocaya, beklemeleri gerektiğini söylemiş, olay üstüne çiftin yanında bulunan damat duruma sinirlenip Çelebi ile tartışmıştı. Tartışmanın ardından şahıs, Çelebi’nin yüzüne vurmaya başlamış, olay yerine polis çağrılmıştı. Olayın ardından doktora saldıran M.S.E., polis ekipleri tarafından aynı gün yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.S.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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