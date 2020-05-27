Türkiye Avcılar'da fabrika yangını

Avcılar'da fabrika yangını

Türkiye

Avcılar'da fabrika yangını

İstanbul Avcılar'da plastik malzeme üretimi fabrikasında yangın çıktı.

27 Mayıs 2020, Çarşamba 16:00 Son Güncelleme:
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Avcılar’da plastik ürün imalatı yapılan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Alınan bilgiye göre, Firüzköy Mahallesi’nde plastik ürün imalatı yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

    


AA- DHA


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