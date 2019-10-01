Avcılar'da halk otobüsü kaldırıma çıktı! Yaralılar var
İstanbul’da Avcılar E-5 karayolu yan yolda Cihangir mevkiinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü kaldırıma çıktı. Kazada 3 kişinin yaralandığı öğrenildi
Kıraç-Yenibosna seferini yapan yolcu midibüsü, D-100 Karayolu’nun Cihangir mevkisinde yan yolda ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, midibüsteki 3 yolcu hafif yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan 3 yolcuyu hastaneye sevk etti. Kaza nedeniyle yan yolda trafik yoğunluğu yaşandı.
AA