Türkiye Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı

Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı

Türkiye

Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı

Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi.

16 Nisan 2020, Perşembe 17:17 Son Güncelleme:
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İstanbul Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı açıklandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Seferler iki yönlü olarak durduruldu.

Avcılar İBB tesisleri durağında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedilirken seferler çift yönlü durdu. Kaza ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

DHA


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