İstanbul Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı açıklandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Seferler iki yönlü olarak durduruldu.

Avcılar İBB tesisleri durağında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedilirken seferler çift yönlü durdu. Kaza ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

DHA



