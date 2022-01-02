Türkiye Avcılar'da isyan ettiren kuyruk! 'Nöbetçi eczane sayısı artırılsın!'

Avcılar'da isyan ettiren kuyruk! 'Nöbetçi eczane sayısı artırılsın!'

Türkiye

Avcılar'da isyan ettiren kuyruk! 'Nöbetçi eczane sayısı artırılsın!'

İstanbul Avcılar'da ilaç almak isteyen vatandaşlar yeni yılın ilk günü eczanelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yeni yılın ilk günü resmi tatil olması nedeniyle vatandaşlar soğuk havada beklemek zorunda kaldı. Birçok kişi Nöbetçi Eczane sayısının mutlaka arttırılması gerektiğini ve her pazar günü aynı sıkıntıyı yaşadıklarını söyledi.

02 Ocak 2022, Pazar 10:04 Son Güncelleme:
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İstanbul Avcılar'da kendileri veya hasta yakınları için ilaç almak isteyenler, yeni yılın ilk gününün resmi tatil olması ve nöbetçi eczane sayısının yetersizliğini dile getirerek uzun süre kuyrukta beklemekten yakındı.

Yeni yılın ilk gününde kendileri veya hasta yakınlarının ilaçlarını almak isteyenler 10 mahalleli, 436 bin nüfuslu Avcılar'da biri merkeze yarım saat uzaklıktaki Tahtakale Mahallesi'nde diğerleri Ambarlı ve Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki eczanelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Cumartesi günlerinde eczanelerin açık olduğunu ancak yılbaşı tatili nedeniyle bu hafta sadece nöbetçi eczanelerin hizmet verdiğini belirten ilaç almak isteyenler soğuk havada yaklaşık 1 saat beklemek zorunda kalmaktan yakındı.



Birçok kişi Nöbetçi Eczane sayısının mutlaka arttırılması gerektiğini, her hafta sonunda özellikle pazar günleri benzer yığılmalar görüldüğünü söyledi.

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