Türkiye Avcılar'da korku dolu anlar! Yeraltı kabloları alev alıp patladı

Avcılar'da korku dolu anlar! Yeraltı kabloları alev alıp patladı

Türkiye

Avcılar'da korku dolu anlar! Yeraltı kabloları alev alıp patladı

Avcılar'da bir binanın önündeki yeraltı kabloları, patlamalarla yandı. Ağaca zarar veren patlama ve yangına itfaiye ve elektrik kurumu ekipleri müdahale etti.

18 Ocak 2022, Salı 10:24 Son Güncelleme:
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Olay, pazar günü saat 04.30'da Ambarlı Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde meydana geldi. Duman çıkan yeraltı kablolarında kısa devre oluştu. Patlamaların ardından kablolar alev alarak yanmaya başladı. Çevrede oturanlar patlama seslerinin ardından yükselen dumanları görünce itfaiyeye haber verdi. Sevk edilen itfaiye ekibi alev alan kabloları söndürürken, elektrik kurumuna haber verildi.



Dibinde patlama ve yanmanın olduğu ağaç, kısmen yanarak zarar gördü. Bölgede bir süre elektrik kesilirken, gün aydınlanınca görevlendirilen ekipler bölgede çalışma yaptı.

Avcılar'da, 8 Aralık 2021 tarihinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fidan Sokak'ta, 11 Ocak'ta da Merkez Mahallesi Katip Çelebi Sokak'ta benzer şekilde yeraltı kablolarında yanma ve alevli patlamalar meydana gelmişti. Bu olaylarda bir otomobil kısmen yanarak zarar görmüştü.

DHA

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