Türkiye Avcılar'da 'korku üstgeçidi' Tedirgin eden görüntü

Avcılar'da 'korku üstgeçidi' Tedirgin eden görüntü

Türkiye

Avcılar'da 'korku üstgeçidi' Tedirgin eden görüntü

Avcılar'da Gümüşpala ile Merkez Mahallesi arasındaki yaya üstgeçidindeki bakımsız demirlerin paslanmış ve çürümüş hali bölge sakinlerini tedirgin ediyor.

21 Eylül 2021, Salı 11:40 Son Güncelleme:
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Bölgede oturanların 'korku üstgeçidi' olarak nitelendirdiği D-100 Karayolu üzerindeki iki mahalle arasındaki yaya ulaşımını ve metrobüse erişimi sağlayan Şükrübey Durağı üstgeçidinin halini görenler endişelerini dile getirmeden duramıyor. Her gün okul veya işe giderken zorunlu olarak bu üstgeçidi kullanmak zorunda kalanlar bakımsızlıktan demirlerindeki boyayı kabartan oksitlenmeyi gösterirken, üst geçidin ciddi tehlike oluşturduğunu savundu. Bağlantı yerlerindeki ve taşıyıcı konumundaki ana demir parçalarındaki çürümenin yanı sıra üstgeçidin alt tarafındaki büyük pas ve bakımsızlığı da dikkat çekiyor.

Üstgeçide Merkez Mahallesi tarafından sadece basamaklarla çıkılabilirken, Gümüşpala Mahallesi tarafındaki rampalı üç katlı geçiş bulunuyor. Bunun da engelliler veya çocuklu aileler için ayrı bir zorluk oluşturduğu ifade edildi. Yaya geçidindeki çürümeye dikkat çeken Zeynep Çakmak, "Gördüğüm manzara çok korkutucu. Demirler paslanmış, dökülmüş, yıkılmak üzere. Hiç mi kimsenin dikkatini çekmiyor. Her gün yüzlerce, binlerce kişi inip-çıkıyor. Burası çok yoğun bir yer. Ben anlamıyorum. Belediyelerin birim sorunluları bunları görüp neden tedbir almazlar" dedi.

Yaya geçidinin hemen yanındaki bir börekçide çalışan Doğan Şahin, "Günde birçok kişi bu köprüde ayağı takılıp düşüyor. Yol üstünde olduğu için kafasını çarpanlar oluyor. Bazı şeylerin görülmesi gerekiyor. Bayağı eski bir köprü. Allah korusun bir gün birisi ölecek, bir şey olacak. Köprü çok eski, yıkılabilir de" dedi. 

Yoldan geçen Kani İmranlı ise, "Bazı şeyler için bir şey söylemek gerekmiyor. Buna sadece göz ucuyla bakmanız yeter. Bunun kullanma süresi geçmiş. Kaç yıldır bunun sıkıntısını çekiyoruz" diye konuştu. Üstgeçidi her gün okula gidip-gelmek için iki kez kullanmak zorunda kalan öğrenci Mert Karaçay, "Üzerinden geçerken veya altından bakarsanız hemen anlayabilirsiniz. Bunu onarmak yerine yenisinin yapılması daha tasarruflu olur" diye konuştu.

DHA

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