Kültür & Sanat Avengers'ın yeni lideri Doctor Strange olabilir

Avengers'ın yeni lideri Doctor Strange olabilir

Kültür & Sanat

Avengers'ın yeni lideri Doctor Strange olabilir

Marvel Sinematik Evreni'nin yeni filmi Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında'nın (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) yayınlanan tanıtımları, Avengers liderinin kim olacağına dair tartışmaları alevlendirdi.

02 Ocak 2022, Pazar 11:45 Son Güncelleme:
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Iron Man (Robert Downey Jr) ve Kaptan Amerika'nın (Chris Evans) Endgame (2019) ile seriye veda etmesinin ardından, Avengers (Yenilmezler) ekibinde liderliği kimin alacağı tartışılıyor. Marvel'in 6 Mayıs'ta izleyiciyle buluşturmaya hazırlandığı Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında'nın (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) analizleri, Avengers'ın (Yenilmezler) yeni liderinin Benedict Cumberbatch'in canlandırdığı Dr. Stephen Strange karakteri olacağını gösteriyor.

Marvel'ın Japonya kolu tarafından paylaşılan sinopsis tespitleri şöyle:

Avengers: Endgame'deki şiddetli bir savaşın ardından Iron Man ve Kaptan Amerika'nın ayrılmasıyla, eski dahi cerrah ve aralarındaki en güçlü büyücü olan Doktor Strange'in, Avengers'ta merkezi bir figür olarak aktif rol oynaması bekleniyor. Ancak büyücülüğünü, en tehlikelisi olarak kabul edilen yasak bir büyüyle zamanı ve mekanı istediği gibi manipüle etmek için kullanması, 'çoklu evren' denen gizemli bir çılgınlığın kapısını aralıyor.

EN BÜYÜK TEHDİT KENDİSİ

Strange, her şeyin değiştiği bir dünyayı yeniden kurmak için müttefikleri Sorcerer Supreme (Yüce Büyücü) Wong (Benedict Wong) ve Wanda diye de bilinen Avengers'ın en güçlüsü Scarlet Witch'ten (Elizabeth Olsen) yardım istiyor. Ancak insanlığın ve bütün evrenin üzerinde, yalnızca onların gücüyle halledilemeyecek kadar korkunç bir tehdit beliriyor. Daha da şaşırtıcısı, evrendeki en büyük tehdit Doktor Strange'in tıpkısının aynısı…

KAÇAMAK CEVAP VERDİ

Eşsiz bir dünya görüşünü dışa vuran yönetmen Sam Raimi, zaman ve mekanı aşan ezici bir ölçek ve benzeri görülmemiş bir görsel deneyimle bütün dünyayı büyüleyecek!

Dr. Strange'i canlandıran Benedict Cumberbatch, eylüldeki bir röportajda konu hakkında konuşmuştu. Ünlü oyuncu, karakterinin Avengers'ın yeni lideri olup olamayacağıyla ilgili bir soruya "Bunu düşünmek zorundayım" yanıtını vermişti.

NTV

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