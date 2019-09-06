Euro 2020 yolunda ilk 3 grup maçını gol yemeden kazanan A Milli Takımımız, İzlanda deplasmanında ise 2-1 kaybetmişti. Konya'da Fransa'yı 2-0 geçmiş ve grubun liderliği için iddialı olduğumuzu kanıtlamıştık.

"H GRUBU'NU TÜRKİYE KAZANIR" İDDAA ORANI...

İlk 4 maç geride kaldı ve Fransa ile Türkiye, hatta İzlanda da 9 puana sahip. Üç takımı birbirinden sadece averaj farkı ayırıyor ve iddaa'da "Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nu Hangi Takım Kazanır?" tercihi için favori, açık bir şekilde Fransa ilan edilmiş durumda!

+9 averajla an itibariyle zirvede yer alan Fransa için 1,12 iddaa oranı belirlendiğini görüyoruz. Bize kaybettikten sonra Andorra deplasmanında rahat kazanan Les Bleus, Paris'te arka arkaya Arnavutluk ve Andorra'yı konuk edecek.

İzlanda ise önce evinde Moldova ile oynayacak, ardından Arnavutluk ile Elbasan'da kozlarını paylaşacak.

İzlanda ilk 4 maçta 5 gol atıp 5 gol yediği için şu an herhangi bir averaja sahip değil ve iddaa'da grubu lider bitirmelerine 10,00 oran açıklanmış durumda...

A Milli Takımımız +7 averajla grubun ikinci sırasında yer alıyor ve Andorra ile İstanbul'da oynadıktan sonra Kişinev'de Moldova'ya konuk olacağız.

Andorra maçında iddaa'da açılan galibiyet seçeneklerimiz handikaplı bir şekilde bültene yansırken, Moldova karşısında ise galibiyetimize verilen iddaa oranının 1,40 olduğunu görüyoruz.

Grubu lider bitirmemiz için ise sürpriz bir oran açıklanmış - 6,00!

Önümüzdeki iki maçı kazanırsak ekim ayındaki Arnavutluk ve Fransa maçlarına hem moralli gideriz hem de 6,00 oranı kolay kolay göremeyiz...

A Milli Takımımız'ın grup liderliği için açılan bu uzun vadeli seçeneği MBS2 olarak kuponlarınıza ekleyebilirsiniz.