Türkiye Avlamak ve satmak yasak... Kaçak avcılar mezatta satıyor!

Avlamak ve satmak yasak... Kaçak avcılar mezatta satıyor!

Türkiye

Avlamak ve satmak yasak... Kaçak avcılar mezatta satıyor!

Akdeniz'de nesli tükenme tehlikesi altındaki vatoz ve köpek balığı gibi balıkların kaçak bir şekilde avlanıp satıldığı belirlendi. Vatandaşlar ve restoranlar avlanması ve satılması yasak olan bu türleri mezattan satın aldığı açıklandı.

05 Kasım 2021, Cuma 12:40 Son Güncelleme:
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Akdeniz'de nesli tükenmekte olan türler ile ilgili üzücü bir haber daha geldi. Vatoz, orfoz, keler balığı ve köpek balığı gibi avlanması ve satılması kesinlikle yasak olan türlerin, mezatta satıldığı ortaya çıktı.

Antalya-Kemer kara yolu üzerindeki balıkçı barınağı, kentte balık avı yapan teknelerin geldiği ve her gün sabah saatlerinde mezadın yapıldığı yer olarak biliniyor. 

Balıkçılar, barınakta avladıklarını kasalar halinde ve açık artırma usulüyle mezada sunup satışını yapıyor. Büyük restoranlar, turizm tesisleri ve semt pazarındaki esnaf, balıkları buradan satın alıyor.

MEZATIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ava çıkan bazı teknelerin ağlarına nesli tükenme tehlikesi altındaki köpek ve keler balığı gibi omurgalı türler takıldığı ve bunların karaya çıkarılıp satıldığı belirtildi. Bunun üzerine balıkçılar, yasağı delen balıkçılardan şikayetçi oldu. Ayrıca yasaklı balıkların kasalar üzerinde sergilenip satıldığı görüntüler de ortaya çıktı.

'DENETLENSE CESARET EDEMEZLER'

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, binlerce liraya satılan bu balıkların, ağa takıldıktan sonra çıkarıldığı tekneden denize bırakılması halinde yaşayabileceğini belirtti. Nesli tükenme tehlikesi altındaki balıkları avlayıp satanlara tepki gösteren Prof. Dr. Gökoğlu, "İleride çocuklarımıza bu balıkların yalnızca fotoğraflarını göstereceğiz. Yeteri kadar denetim yapılmıyor. Denetlense balıkçılar, buna cesaret edemez" dedi.

'KANSERE ŞİFA İÇİN ALIYORLAR'

Yasaklı türlerin büyük kısmının köpek balığı olduğunu belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Vatoz, orfoz, keler balığı çok sık satılıyor. Vatandaş köpek balıklarını özellikle kanser hastalığına şifa olduğu gerekçesiyle alıyor. Ama bunun satışı ve avı yasak" diye konuştu.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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