Türkiye Avlanmak isterken kendini öldürdü

Avlanmak isterken kendini öldürdü

Türkiye

Avlanmak isterken kendini öldürdü

Kastamonu Taşköprü'de Serkan Erol, avlanmak için gittikleri ormanlık alanda kendi silahından çıkan kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

26 Aralık 2021, Pazar 14:44 Son Güncelleme:
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Kastamonu’da arkadaşları ile ava giden bir kişi, kazara kendini vurması neticesinde hayatını kaybetti. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü'de yaşayan Serkan Erol, arkadaşları ile birlikte avlanmak için ormanlık alana gitti. Avlandıkları sırada Serkan Erol, kazara kendi silahından çıkan kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Erol’un cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri ise bölgede incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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