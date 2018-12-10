Avlu 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Deniz Ecem'in ölüm haberini alıyor!
Avlu 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Avlu yeni bölümde Deniz, kızı Ecem'in ölüm haberini alıyor ve kahroluyor. Cezaevi arkadaşları Deniz'e destek olmaya çalışıyor ama acılı anneyi sakinleştirmek imkansız...
Avlu 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Avlu dizisini sıkı bir şekilde takip edenler yeni bölümde Deniz'le birlikte kahrolacak... Kızının öldüğü haberi Deniz'in ciğaerini yakarken cezaevi arkadaşları acılı annenin üzüntüsünü birlikte paylaşacak. Şimdi asıl merak edilen konu, Deniz'in gerçeği öğrendiğinde Kudret'e neler yapacağı...
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Deniz, suçlunun peşinde... Deniz şüphelerinin yersiz olmadığını çok acı bir şekilde görmüş, korktuğu başına gelmiştir.
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"Bambaşka bir hayat kuracağız seninle! Birlikte, beraber!"#Avlu her Perşembe akşamı saat 20.00'de @StarTv'de!#avludizi @LimonFilm pic.twitter.com/dIcB1V5ijH— Avlu (@AvluDizi) 28 Mayıs 2018
"Bambaşka bir hayat kuracağız seninle! Birlikte, beraber!"#Avlu her Perşembe akşamı saat 20.00'de @StarTv'de!#avludizi @LimonFilm pic.twitter.com/dIcB1V5ijH— Avlu (@AvluDizi) 28 Mayıs 2018
Sahip olduğu en değerli kişiye, Ecem’e verilen bu zararı kimsenin yanına bırakmaya niyeti yoktur. Üstelik yaşanan bu olay Deniz için olduğu kadar cezaevi yönetimi için de bardağı taşıran son damladır.