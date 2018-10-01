Star TV'nin perşembe günleri heyecanı doruğa çıkaran dizisi Avlu'nun 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Avlu yeni bölümde Zerrin'in otoritesi iyice dağılıyor. Yeni müdür bu nedenle bir hayli sıkıntıda, Deniz ise tüm planını kızının katili Alp'i alt etmek için hazırlıyor. Her şey güzel gidiyor ve görüşme anında Deniz, Alp'in boğazına jileti dayıyor. Peki, Deniz Alp'i öldürmeyi başarabilecek mi?

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Son hamlesiyle birlikte tüm gözler Deniz’e çevrilmiştir. Kudret’in yüreği yanmaktadır peki buna rağmen Zerrin’in oyunlarına pabuç bırakacak mıdır? Hem Azra hem de Kudret’in tarafında herkesin kalbi taşlaşmış ve ortalık bu kadar karışmışken bu durumdan en kârlı Zerrin mi çıkacaktır? Avluya kurulan sebze bahçesi aslında birçok sorunun cevabı olacaktır…



