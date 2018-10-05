Avlu 15. bölüm fragmanı yayınlandı! 14. son bölümde neler oldu?

Perşembe günleri, Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle kıyasıya rekabet içinde olan Avlu dizisinin son bölümünün ardından 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında cezaevine yeni kişiler katılıyor. Deniz bu kişilerle daha ilk günden düşman oluyor. Azra, Kudret'i tehdit ederken; Kudret ise Deniz'e zarar vermenin peşinde... Öte yandan fragmanın son sahnesinde elinde ip olan birisi Deniz'i boğmaya kalkışıyor. Şimdi bu kişinin kim olduğu ve Deniz'e neler olacağı merak ediliyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Zerrin müdürün herkesi şoke eden cezasına karşılık cezaevinde isyan çıkmıştır. Bu isyandan sonra Zerrin, hamlelerine sertliğini arttırarak devam edecektir. Taraflar iyice gerilmiş ve herkes gerçek rengini belli etmeye başlamıştır.

Bu sırada Oktay’ın aleyhinde yazılacak olan rapor gerginliği git gide büyümektedir. Tüm bunlar olurken Deniz, Alp’ten öcünü almak için kurguladığı planı işletmekte başarılı olabilecek midir?