Arka Sıradakiler dizisinin 'Özge'si Sevda Dalgıç, Avlu dizisine transfer oldu. Siyah küt saçları, sert ve kaslı görüntüsüyle izleyici karşısına 'Bade' karakteriyle geçen ünlü oyuncu bir hayli ilgi gördü. 8 yıl aradan sonra bir projeye dahil olan oyuncunun son bölümde görünmesiyle birlikte özellikle dizinin takipçileri Sevda Dalgıç hakkındaki bilgileri araştırmaya başladı.

SEVDA DALGIÇ KİMDİR?

23 Şubat 1984 yılında İstanbul'da doğan Sevda Dalgıç, Sadri Alışık Kültür Merkezi Oyunculuk Bölümü'nde 2 yıl eğitim aldı. Ata binmek, buz pateni yapmak, dans etmek ve basketbol oynamak hobileri arasında. Dalgıç, 2007-2011 döneminde Hamdi Alkan'ın yönettiği Arka Sıradakiler dizisindeki Özge rolü ile hafızalara kazınmıştı.