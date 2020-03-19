AVM-DER Başkanı ve GLA Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik'in açıklamaları şöyle; ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’ ile perakende sektörümüzdeki istihdamı korumak ve kiracılarımızı desteklemek için gerekli adımların atılmış olması mutluluk vericidir. 100 milyar TL’lik böylesine önemli bir desteğin piyasalara ciddi bir finansman kaynağı ve can suyu olacağını düşünüyoruz. Özellikle bizler açısından, Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin 6’şar ay ertelenmiş olması önemli bir rahatlama sağlayacaktır.

"Ciddi bir erteleme kolaylığı sağlamıştır"

Nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanması yatırımcılarımız ve kiracılarımız açısından ciddi bir erteleme kolaylığı sağlamıştır. Kısa Çalışma Ödeneğini devreye alınması, bundan faydalanmak için gereken süreçlerin kolaylaştırılması ve hızlandırılması COVİD-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için ticari faaliyetine ara veren alışveriş merkezlerimizde faaliyet gösteren işletmelerde çalışanlara geçici bir gelir desteği imkanı sağlarken, marka sahiplerimizin de maliyetini düşürmüş olacaktır.

"Kamu sağlığı her şeyin üzerindedir"

Son dönemde giriş sayılarımız zaten %50 oranında düşmüştür. 19.03.2020 tarihi itibari ile de sektörümüzün önde gelen bir çok markası kapatma kararı aldı. Perakende sektörünün bileşenlerinden, ziyaretçilerimizin azalmasına markaların da mağaza kapatması eklenince, AVM’lerin sürdürebilirliği kalmamıştır. Devletimizin sağlamış olduğu bütün bu imkan ve destekler önemlidir. Unutmayalım ki hepimiz aynı gemideyiz ve aynı kaderi yaşayacağız. Alışveriş merkezlerimizin valilikler üzerinden kapatılması mümkün olduğu gibi, bireysel olarak da kapatmanın yolu açıktır. 19.03.2020 tarihi itibariyle birçok şehirde AVM kapanışları da başlamıştır. 1 milyona yakın çalışan sayısı ile perakende sektörünün en fazla 1 ay bu duruma dayanabileceğini öngörüyoruz. AVM-DER olarak en kısa zamanda ülkemizin bu olağanüstü durumu atlatmasını ve sağlıkla keyifli alışverişler yapabileceğimiz günlerde ziyaretçilerimizle buluşmayı umut ediyoruz.