11.05.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Türkiye AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu

AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu

Türkiye

AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu

Corona virüs salgını önlemi olarak kapatılan AVM'ler bugün açılmaya başladı. İstanbul'da bir AVM'nin önünde metrelerce kuyruk oluştu.

11 Mayıs 2020, Pazartesi 12:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Corona virüs salgınında tedbir amacıyla 21 Mart tarihinde AVM'ler kapatılmıştı. Günler sonra normalleşme çalışmaları kapsamında AVM'ler bugün tekrar açıldı.

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir AVM'nin kapılarını açması ile birlikte alışveriş merkezi önünde metrelerce kuyruk oluştu.

AVM'ye girmek için kapıda sıra bekleyenler zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uymadılar.


avmsira.mp4


İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan AVM'ler için önemli açıklama


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Avrupa'da ilk kez
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Ressam Komet: Sanat bir özgürlük meselesidir
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı yine yükseldi