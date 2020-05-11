AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu
Corona virüs salgını önlemi olarak kapatılan AVM'ler bugün açılmaya başladı. İstanbul'da bir AVM'nin önünde metrelerce kuyruk oluştu.
11 Mayıs 2020, Pazartesi 12:06 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgınında tedbir amacıyla 21 Mart tarihinde AVM'ler kapatılmıştı. Günler sonra normalleşme çalışmaları kapsamında AVM'ler bugün tekrar açıldı.
İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir AVM'nin kapılarını açması ile birlikte alışveriş merkezi önünde metrelerce kuyruk oluştu.
AVM'ye girmek için kapıda sıra bekleyenler zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uymadılar.