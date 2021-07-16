Türkiye AVM'de 10 yaşındaki çocuğu böyle dövdü! Savcı duyarsız kalmadı

AVM'de 10 yaşındaki çocuğu böyle dövdü! Savcı duyarsız kalmadı

Türkiye

AVM'de 10 yaşındaki çocuğu böyle dövdü! Savcı duyarsız kalmadı

Bakırköy'de bir AVM'de yürüyen merdivende kendisine çarptığını iddia ederek 10 yaşındaki çocuğu dövdü. Olay güvenlik kameralarına yansırken, olaya şahit olan cumhuriyet savcısının talimatı ile saldırgan gözaltına alındı.

16 Temmuz 2021, Cuma 11:56 Son Güncelleme:
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Bakırköy'deki AVM'de geçen pazartesi Turan Sıvacı, oğlu Tugay ve arkadaşını sinemaya götürdü. Filmden erken çıkan çocuklar, AVM'de vakit geçirirken 10 yaşındaki Tugay yürüyen merdivende bir kişiye çarptı. Taylan K. isimli kişi, çocuğu kovalayıp tekmeledi, yetmezmiş gibi bir de yere savurdu. O anlar AVM'nin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olaya şahit olan bir Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen saldırgan serbest bırakıldı.

DHA

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