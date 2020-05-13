Koronayla mücadele kapsamında çalışmalarına 21 Mart’ta ara veren alışveriş merkezleri, normalleşmeye geçilmesiyle birlikte 11 Mayıs itibarıyla kapılarını yeniden açmıştı. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine bu dönemde AVM’lerin nasıl çalışacağına dair bir genelge göndermişti. Buna göre; AVM içindeki lokanta ve restoranlar ‘al götür’ veya ‘paket’ servis şeklinde hizmet verebilecek.

10 metrekareye 1 kişi

Genelgede dikkat çeken diğer bazı başlıklar şöyle:

AVM’ler 10.00-22.00 saatlerinde açık olacak.

Müşteriler, AVM’de en fazla 3 saat kalabilecek.

Çalışanlar ve müşteriler maske takmak zorunda.

Aynı anda 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde müşteri alınabilecek.

Girişte vatandaşın ve çalışanın ateşi ölçülecek. Ateşi 38 dereceden yüksek olan alınmayacak.

Her müşteri en fazla 10 dakika deneme kabinini kullanabilecek ve sonrası kabin hemen temizlenecek.

AVM ve işyerlerinde görev yapan personelin yemekleri kumanya şeklinde dağıtılacak.

Berber, kuaför ve güzellik salonları belirlenen kurallar çerçevesinde hizmet sunacak.

AVM içerisinde ve işyerlerinin girişinde el antiseptiği bulundurulacak.

AVM içi üç saatte bir dezenfekte edilecek. Yoğun temas edilen bölgeler ise saat başı temizlenecek.

Dış ortam havası

AVM tuvaletinde el kurutma makinesi kullanımı yasak. Kağıt havlu olacak.

Havalandırma işlemi yüzde 100 dış ortam havası ile sağlanacak.

Valiliklerce, halk sağlığı uzmanı ve makine mühendisinin bulunacağı 5 kişilik komisyon AVM’leri düzenli denetleyecek.





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