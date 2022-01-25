Türkiye AVM'ler, Bankalar, Adliyeler, Marketler, Noterler bugün ve yarın açık mı? 25 Ocak açık ve kapalı olan yerler
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AVM'ler, Bankalar, Adliyeler, Marketler, Noterler bugün ve yarın açık mı? 25 Ocak açık ve kapalı olan yerler

Türkiye

AVM'ler, Bankalar, Adliyeler, Marketler, Noterler bugün ve yarın açık mı? 25 Ocak açık ve kapalı olan yerler

AVM'ler, Bankalar, Adliyeler, Marketler, Noterler bugün ve yarın açık mı? Bugün milyonlarca İstanbullunun aklında bu sorular yer alıyor. Yoğun kar yağışı kentte hayatı durma noktasına getirirken, vatandaşların saat 13.00’e kadar özel araçla dışarı çıkması yasaklandı. Uçuşlar durduruldu, kamu çalışanlarının bir kısmına idari izin verildi. Haberlerin ardından 25 Ocak açık ve kapalı olan yerler de araştırılmaya başlandı…

25 Ocak 2022, Salı 09:58 Son Güncelleme:
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Yoğun kar yağışı İstanbul’da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hem belediyeler hem de kamu kurumları zorlu şartlar altında hayatın aksamaması için çalışmalarına devam ederken, AVM'ler, Bankalar, Adliyeler, Marketler, Noterlerin bugün ve yarın açık olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, 25 Ocak açık ve kapalı olan yerler…

AVM’LER VE MARKETLER BUGÜN VE YARIN AÇIK MI?

İstanbul’da olumsuz hava koşulları hayatı durma noktasına getirdi. 24 Ocak akşamı yüzlerce vatandaş yollarda mahsur kaldı. AVM ve marketlerde işleri olan, alışveriş yapacak vatandaşlar araştırma yaparken, konuyla ilgili olarak bir kısıtlama getirilmedi.

Bugün ve yarın AVM’ler ve marketler açık olacak.


BANKALAR, ADLİYELER, NOTERLER BUGÜN VE YARIN AÇIK MI?

Bankalar, adliyeler, noterler kamu kurumları arasında yer alıyor. Bu kurumların çalışma saatlerine ilişkin yeni bir uygulama hayata geçirilmedi. Ancak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada ''Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır” denildi.

Buna göre, bankalar, adliyeler ve noterlerin sınırlı sayıda personel ile hizmet vereceği düşünülüyor.


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