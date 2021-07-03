Koronavirüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla alınan kararlar doğrultusunda uzun süredir hafta için belirli saatlere kadar çalışan, hafta sonları da kapalı olan AVM’lerin çalışma saatleri de 1 Temmuz’dan itibaren değişti. Sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde kapatılan AVM’ler, yeni dönem ile birlikte faaliyetlerini kısıtlamasız sürdürüyor.

AVM’LER CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

Türkiye genelinde 1 Temmuz’dan itibaren yeni normalleşme kuralları uygulanıyor. Yeni normalleşme kararlarıyla birlikte kısıtlamaların çoğu kalktı. Daha önce sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün ve saatlerde kapalı olan AVM’ler, artık hafta sonu cumartesi ve pazar günleri de açık olacak.

AVM’LERİN HAFTAİÇİ VE HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ BELLİ OLDU

AVM’ler, 1 Temmuz'da başlayan yeni normalleşme uygulaması ile birlikte, hafta içi ve hafta sonu sabah saat 10.00, akşam saat 22.00 arasında açık olacak.

AVM NEDİR?

Alışveriş merkezi (AVM), büyük ve orta büyüklükteki şehirlerdeki çeşitli ürünlerin ve yaygın markaların satışı için genelde bir firma bünyesinde bazen de kooperatif olarak faaliyetlerini sürdüren büyük satış mağazaları, çarşı kompleksidir.

Modern olarak AVM’ler, kentlerin hızla büyümesi ve şehir merkezlerinin alışveriş için uzak kalması sebebiyle ortaya çıkmıştır.

Mağaza, büyüklüğüne göre reyonlardan oluşabileceği gibi bir mağazalar topluluğu biçiminde de olabilir. Küçük AVM’lerden işlevsellikleri ve boyutları ile farklılık gösterir. AVM’ler, mimari olarak önemli yapılardı ve varlıklı müşterilerin hava şartlarından korunan alanlarda satın almalarını sağladı.