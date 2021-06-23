AVM’lerin çalışma saatleri Haziran ayı kademeli normalleşme genelgesine göre yeniden düzenlenmişti. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde akşam saat 9’a kadar açık olan AVM’lerin 1 Temmuz itibariyle yasakların kalkmasının ardından saat kaçta açılıp kaçta kapanacağı merak ediliyor…

AVM’LER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Haziran ayı kademeli normalleşme genelgesinde belirtildiği üzere sokağa çıkma yasağının olduğu pazar günleri hariç olmak üzere sabah saat 07.00’de açılırken, akşam saat 21.00’de kapanıyor.

Ancak AVM’lerin açılış saatleri 07.00 olarak belirtilse de AVM’ler genellikle sabah 09.00 civarında açılmaya başlıyor.

AVM’LERİN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Haziran ayı sonuna kadar AVM’lerin çalışma saatlerinde bir değişiklik beklenmiyor. Ancak 1 Temmuz tarihi itibariyle yasakların kalkmasının ardından AVM’lerin çalışma saatlerinin de yeni düzene göre değiştirilmesi bekleniyor.

AVM’LERDEKİ SİNEMALAR AÇILACAK MI?

Alıveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, pandemi öncesinde AVM'lere ziyaretçi girişinin günlük 6,5 milyon olduğunu ancak şu günlerde bu rakamın günlük 4,5 milyonlara gerilediğini ifade etti.

Ziyaretlerin bu yıl sonuna doğru salgın öncesine dönmesini öngördüklerini dile getiren Altaş, AVM’lerdeki sinemaların 1 Temmuz’dan itibaren açılmasını beklediklerini kaydetti.