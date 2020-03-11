Türkiye'de koronavirüs vakasının görülmesinin ardından AVM'lerde alınan önlemler de en üst seviyeye çıkarıldı. AVM'lerde termal kamera uygulamasına geçildiğini belirten Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Hüseyin Altaş yaptığı açıklamada, "Şu anda lokal olarak bazı AVM'lerde ciddi önlemler alınıyor. Termal kameraları hızla takmaya başladık. Yüksek ateşi olanlara uyarı yapacağız" dedi.

Altaş yaptığı açıklamada, "İnsanların dokunduğu ne kadar yer varsa özel olarak müdahale ediliyor. Merdivenlerden tuvaletlere kadar her yer didik didik özel dezenfeksiyon ürünleri ile detaylı bir şekilde temizleniyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin koronavirüs konusunu en iyi yöneten ülkelerden biri olduğunu belirten Altaş, "Paniklemeye gerek yok. Cumartesi günü bir çalıştayımız var. Koronavirüs konusunu burada daha detaylı görüşüp konuşacağız. Yüksek katılım bekliyoruz" dedi. Salgının etkisi henüz alışveriş merkezlerinin (AVM) ziyaretçi sayılarını etkilemediğini söyleyen Altaş,"AVM'lerimizde geçen ay ile bu ay arasında giriş sayılarımızda çok fazla değişiklik yok. Ayrıca cirolara bakıldığında ise artış söz konusu" dedi.

Milliyet

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