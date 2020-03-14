AVM'lerde önemli değişiklik
Türkiye'de de koronavirüs vakalarının görülmesinin üzerine toplu yaşam alanlarında çeşitli düzenlemeler yapıldı. Son olarak AVM'lerin çalışma saatleri ile ilgili değişikliğe gidildi.
14 Mart 2020, Cumartesi 12:44 Son Güncelleme:
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Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesi ile birlikte toplu yaşam alanlarında çeşitli düzenlemeler yapıldı.
Alışveriş Merkezi ve Yatırımcılar Derneği, "AVM'ler saat 12.00 - 20.00 arasında açık olacak. AVM'lerdeki çocuk oyun alanları kapatılacak ve dezenfekte edilecek" açıklamasını yaptı.