Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesi ile birlikte toplu yaşam alanlarında çeşitli düzenlemeler yapıldı.

Alışveriş Merkezi ve Yatırımcılar Derneği, "AVM'ler saat 12.00 - 20.00 arasında açık olacak. AVM'lerdeki çocuk oyun alanları kapatılacak ve dezenfekte edilecek" açıklamasını yaptı.





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