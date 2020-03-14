Türkiye AVM'lerde önemli değişiklik

AVM'lerde önemli değişiklik

Türkiye

AVM'lerde önemli değişiklik

Türkiye'de de koronavirüs vakalarının görülmesinin üzerine toplu yaşam alanlarında çeşitli düzenlemeler yapıldı. Son olarak AVM'lerin çalışma saatleri ile ilgili değişikliğe gidildi.

14 Mart 2020, Cumartesi 12:44 Son Güncelleme:
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Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesi ile birlikte toplu yaşam alanlarında çeşitli düzenlemeler yapıldı.

Alışveriş Merkezi ve Yatırımcılar Derneği, "AVM'ler saat 12.00 - 20.00 arasında açık olacak. AVM'lerdeki çocuk oyun alanları kapatılacak ve dezenfekte edilecek" açıklamasını yaptı.


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