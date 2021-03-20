Ekonomi AVM'lere cumartesi akını! Hafta içini solladı

AVM'lere cumartesi akını! Hafta içini solladı

Ekonomi

AVM'lere cumartesi akını! Hafta içini solladı

Yasakların esnetilmesiyle cumartesi günleri açılan AVM’lerde ziyaretçi girişleri hafta içi rakamları solladı. Yeme içme alanları doluluk rekoru kırıyor.

20 Mart 2021, Cumartesi 08:51 Son Güncelleme:
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Pandemi nedeniyle yeme - içme sektörüne getirilen yasakların ve cumartesi günü dışarı çıkma yasağının esnetilmesi AVM’lere doping oldu.

Cumartesi günleri girişler hafta içini katlarken, yeme içme alanları da doluluk rekoru kırıyor. AVM’ler bu dönemde hijyen kurallarına sıkı sıkıya uyduklarını belirtiyor. Girişlerde HES kodu sorgulaması, anonslarla uyarılar ve restoranlarda yüzde 50 doluluk kuralı uygulaması sürüyor.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, kısıtlamaların esnetilmesinin ardından AVM’lere girişlerde yüzde 20’lik artış yaşandığını belirterek, “Özellikle cumartesi girişler hafta içine göre arttı. Cuma günü 10 bin giriş varsa cumartesi bu 12 bine çıktı. Ama henüz pandemi öncesi rakamlardan uzaktayız. Bu ay sonuna kadar pandemi öncesine göre yüzde 55’lik rakamları yakalarız. Yeme içme alanlarına da tahminimizin üzerinde ilgi var. İnsanlar özlemiş. Pandemi öncesi dolulukların yüzde 40’ını yakaladılar” dedi.

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