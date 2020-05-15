Ekonomi AVM’lere üç günde 3.4 milyon ziyaret

AVM’lere üç günde 3.4 milyon ziyaret

Ekonomi

AVM’lere üç günde 3.4 milyon ziyaret

Coronayla mücadele kapsamında çalışmalarına 21 Mart’ta ara veren alışveriş merkezleri (AVM), normalleşmeye geçilmesiyle birlikte 11 Mayıs itibarıyla kapılarını yeniden açmıştı.

15 Mayıs 2020, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Türkiye genelindeki toplam 420 alışveriş merkezini (AVM), ilk üç günde yaklaşık 3 milyon 400 bin kişi ziyaret etti. İlk gün 1 milyon 226 bin, ikinci gün 1 milyon 100 bin olan ziyaretçi sayısı, üçüncü gün ise 1 milyon 180 bini buldu.

Salgın öncesinde AVM’lere bir günde ortalama 6.5 milyon kişi gidiyordu.

150 bin kişi işbaşı yaptı

Böylece normalde üç günde 19.5 milyon kişinin ziyaret ettiği AVM’lere, korona sürecinde yüzde 80 civarında düşüşle 3.4 milyon kişi gitti.

Ziyaretçi sayısının ortalama dörtte birinin İstanbul’dan geldiğini belirten Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, “AVM’lerde mağazaların yaklaşık yüzde 40’ı açıldı. Toplamda 150 bin çalışan da AVM’lerde işbaşı yaptı. Kapalı olan 16 AVM ve mağazaların çoğunun da Ramazan Bayramı sonrası açılmasını bekliyoruz” dedi.


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