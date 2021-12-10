Türkiye AVM’nin yanındaki rezidans inşaatında toprak kaydı, kafeterya çöktü

AVM’nin yanındaki rezidans inşaatında toprak kaydı, kafeterya çöktü

Türkiye

AVM’nin yanındaki rezidans inşaatında toprak kaydı, kafeterya çöktü

Bolu’da, bir alışveriş merkezinin yanına yapılan rezidans inşaatında meydana gelen toprak kayması nedeniyle AVM’deki kafede çökme yaşandı. Güvenlik tedbiri nedeniyle kapalı olan kafede kimsenin olmaması faciayı önlerken, çökme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

10 Aralık 2021, Cuma 22:54 Son Güncelleme:
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Bolu’da, 14 Burda AVM’nin yanında yapımı devam eden bir rezidans inşaatı nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Toprağın kaymasıyla birlikte 2 aydır güvenlik nedeniyle kapalı olan kafede çökme meydana geldi. Kafenin bir kısmı tamamen çöktü. Büyük gürültüyle yaşanan çökme nedeniyle AVM’deki vatandaşlar büyük panik yaşadı. AVM’nin, çökmenin yaşandığı giriş kısmında güvenlik önlemi alındı. Eğlence mekanının, rezidans inşaatı nedeniyle 2 aydır kapalı olduğu ve AVM yönetimi tarafından rezidansta devam eden inşaat için dava açıldığı öğrenildi. Kafedeki çökme anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

‘BURASI AÇIK OLSAYDI FACİA YAŞANIRDI´

Çöken işletmenin müdürü Ferhat Aydoğdu, rezidans inşaatı yapan firmayı mahkemeye verdiklerini ve inşaatla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verilmesine rağmen çalışmaların devam ettiğini iddia ederek, "İki kere durdurma kararı çıktı ama hala inşaat devam ediyor.

İnşaat 3 ay önce başladı. Biz de 2 aydır kapalıyız. Yaklaşık 30 tane çalışan vardı. Biz de işletmeyi kapatınca işten çıkarmak zorunda kaldık. İnşaat önlem almadı diye biz işletmemizi kapattık. Kapatmasaydık içerideki insanlar da zarar görecekti. Yoğun bir işletme burası. İlk başta ayrılmalar ve çatlaklar meydana geldi. İlk çökme de bugün oldu. Biz mahkemeye başvuru yaptık.

İnşaata durdurma kararı uygulandı ama hala devam etti. Altında toprak yokken inşaat devam edince de biz de çöker düşüncesi ile kapattık. İstinat duvarı yapmadan çelik direk ile durdurmaya çalıştılar. Burası açık olsaydı facia yaşanırdı" dedi.

DHA

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