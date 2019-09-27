Avni Lifij’in en kapsamlı sergisi ekimde açılıyor

Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), çok yönlü üretimi ve sanatına getirdiği kavramsal çerçeveyle Türk resim tarihinde özgün bir yere sahip olan Avni Lifij’in (1886-1927) az bilinen dünyasını yansıtan bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Sabancı Holding’in katkılarıyla 15 Ekim’de açılacak sergi, daha çok poşadları ve alegorik eserleriyle tanınan Lifij’in sanat eleştirisi ve düşüncelerini içeren yazılarını, fotoğraf alanlarındaki çalışmalarını ve dekoratif sanatlardaki öncü rolünü de aydınlatarak, onun sanatı ve hayatına ayrıntılı bir bakış sunmayı amaçlıyor.

800 ESER İLK KEZ BİR ARAYA GELİYOR

Türk resim sanatının büyük ustalarını tüm yönleriyle tanıtmaya odaklanan ve geçtiğimiz yıllarda yine Sabancı Holding’in desteğiyle gerçekleşen “Feyhaman Duran. İki Dünya Arasında” ve “Selim Turan. Tez-Antitez-Sentez” sergilerinin devamı niteliğindeki “Avni Lifij. Çağının Yenisi” sergisinde ise sanatçının aynı zamanda öncü bir eleştirmen-yazar ve fotoğraf sanatçısı olarak yaptığı çalışmalar, poşadlar, otoportreler, manzara, çizim ve desenlerinden oluşan 800’ü aşkın eseri ilk kez bir araya getirilerek sergilenecek.

AVNİ LİFİJ'İN SANAT ELEŞTİRMENİ YÖNÜYLE DE BU SERGİDE

Sanatçının ailesi tarafından titizlikle saklanan aile koleksiyonu ve arşivleriyle birlikte SSM Koleksiyonu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu, Ankara Resim ve Heykel Müzesi ve Milli Kütüphane’deki eserlerin ve sanatçı tarafından kaleme alınmış yazıların ilk kez yan yana geleceği “Avni Lifij. Çağının Yenisi” sergisi, sanatçının yazı alanındaki zengin üretimini de gözler önüne serecek, sanat eleştirisi, şehircilik, kültür politikaları ve sanat kuramını içeren geniş bir yelpazeye yayılan, Osmanlıca ve Fransızca kaleme aldığı yazılar ve felsefe çevirileri sergi kapsamında müze ortamına taşınacak.

AVNİ LİFİJ’İN SANATI VE HAYATI DERİNLEMESİNE ELE ALINIYOR

Belgesel gösterimleri, konferanslar, sergi turları ve çocuklara yönelik atölye çalışmalarıyla Avni Lifij’in sanatı ve hayatının derinlemesine ele alınacağı sergi kapsamında sanatçıya dair bir kaynak kitap niteliği taşıyacak ve onun çok yönlü üretimine dair makalelerin, eserlerinden geniş bir seçkinin ve hayat hikâyesinin yer alacağı bir sergi kataloğu da hazırlanacak.

“Avni Lifij. Çağının Yenisi” sergisi 15 Ekim 2019 – 12 Ocak 2020 tarihleri arasında Sabancı Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.