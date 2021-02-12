Profesyonel boksör Avni Yıldırım, 28 Şubat’ta Türk boks tarihinin en önemli maçında ringe çıkacak. Yıldırım, ABD’nin Miami kentinde gerçekleştirilecek karşılaşmada Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet kemerlerinin sahibi Meksikalı ‘Canelo’ Saul Alvarez ile karşılaşacak.

Türkiye’de S Sport Plus’ın yayımlayacağı mücadele tüm dünyada 200 ülke televizyonlarında canlı olarak ekranlara gelecek. 80 bin seyirci Hard Rock Stadı’nda yapılacak karşılaşmaya, Covid-19 tedbirleri kapsamında 18 bin bokssever alınacak. Tüm dünyada geniş bir hayran kitlesi olan 30 yaşındaki Canelo’nun bokstaki süper yıldız statüsü bilet fiyatlarını da etkiledi. Dev stadyumdaki maçı en iyi yerden izlemek isteyenler 8 bin doları (57 bin lira) gözden çıkarttı. 2020 yılının ikinci yarısında 37 milyon dolar kazanan Canelo, Forbes’un en çok kazanan sporcular listesinde 30. sırada yer aldı. 28 Şubat’taki maçtan Canelo 35 milyon dolar, Yıldırım ise 1 milyon doların üzerine para kazanacak

Hürriyet