Avni Yıldırım ringde kazandı, masada kaybetti

12 rauntluk mücadelenin 10'uncu raundunda hakem, ABD’li Dirrell’ın kaşı açıldığı için maçı durdurdu. Teknik nakavt kararı çıkması ve Yıldırım’ın boksta dünya şampiyonu olan ilk Türk olarak tarihe geçmesi bekleniyordu.

HAKEMLER İSYAN ETTİRDİ

Ancak hakemler “Dirrell’ın kaşı Avni Yıldırım’ın kafasının yanlışlıkla çarpmasıyla açıldı” diye karar verince puanlamaya geçildi. Alman hakem, “Puan üstünlüğü Yıldırım’da” derken İki Amerikalı hakem tersi karar verdi. Avni Yıldırım 96’ya karşı 94 puanla mağlup oldu.