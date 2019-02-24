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Avni Yıldırım unvan maçında hakeme takıldı

Türk boksör Avni Yıldırım, Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet unvan maçında ABD’li Anthony Dirrell’a yenildi

24 Şubat 2019, Pazar 17:03
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Avni Yıldırım unvan maçında hakeme takıldı

ABD’nin Minneapolis kentindeki Armory Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapılan maçta, kariyerinde 21 galibiyet, 1 yenilgi alan 27 yaşındaki Avni Yıldırım ile 32 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberliği bulunan 34 yaşındaki Anthony Dirrell karşılaştı.

Müsabakanın 10. raundunda Dirrell’ın kaşı açıldı. Kanamaya müdahale eden sağlık ekibi, boksörün maça devam edemeyeceğini söyledi.

Kaş açılmasının Avni Yıldırım’ın darbeleriyle değil maçın akışı içinde gerçekleştiğine hükmeden hakemler, teknik nakavt kararı vermek yerine karşılaşmayı o anda bitirdi.

ABD’li boksör, hakemlerin 96-94 (Dirrell), 98-92 (Avni Yıldırım) ve 96-94 (Dirrell) puanlarını verdiği karşılaşmayı kazanarak WBC süper orta sıklet kemerinin sahibi oldu.

AA

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