Avokado 10 yıl vadeyle zayıflatıyor

Kilo vermek isteyen herkesin listesinde bulunan bir meyve olan Avokadonun zayıflatıcı etkisi herkes tarafından biliniyor. Zaten diyetisyenler de diyet listelerine mutlaka Avokadoyu ekliyorlar.

Son olarak ABD'li bilim insanların yaptığı araştırma sonuçlarına göre de her gün çeyrek avokado tüketenlerin 10 yıl içinde fazla kilolu olma riskinin yüzde 15 azaldığı açıklandı.

Kötü kolesterolü azaltıyor

Avokado kötü kolesterolü ve plazma trigliseritlerini azaltabilmektedir. Kötü kolesterol damar duvarlarında birikir ve bu nedenle inme ve kalp krizlerine sebep olur.

Aşırı yüksek plazma trigliseritleri ise ateroskleroza sebep olur ve aynı zamanda vücudun insülin direncini arttırarak diyabete yol açar. Avokadoda bulunan tekli doymamış yağ asitleri kötü kolesterolün düşmesini sağlar. Ayrıca plazma trigliseritlerini de azaltırken, iyi kolesterolü de arttırmaktadır.

Avokadonun faydaları