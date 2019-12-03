Avokado 10 yıl vadeyle zayıflatıyor
Avokado, iyi yağlar bakımından en zengin meyveler arasında. Yağ yakımında da rolü biliniyor. ABD’li bilim insanları 30 yaş üstü kadın ve erkek 55 bin kişiyi araştırdı. Her gün çeyrek avokado tüketenlerin 10 yıl içinde fazla kilolu olma riski, yüzde 15 azaldı.
Kilo vermek isteyen herkesin listesinde bulunan bir meyve olan Avokadonun zayıflatıcı etkisi herkes tarafından biliniyor. Zaten diyetisyenler de diyet listelerine mutlaka Avokadoyu ekliyorlar.
Son olarak ABD'li bilim insanların yaptığı araştırma sonuçlarına göre de her gün çeyrek avokado tüketenlerin 10 yıl içinde fazla kilolu olma riskinin yüzde 15 azaldığı açıklandı.
Kötü kolesterolü azaltıyor
Avokado kötü kolesterolü ve plazma trigliseritlerini azaltabilmektedir. Kötü kolesterol damar duvarlarında birikir ve bu nedenle inme ve kalp krizlerine sebep olur.
Aşırı yüksek plazma trigliseritleri ise ateroskleroza sebep olur ve aynı zamanda vücudun insülin direncini arttırarak diyabete yol açar. Avokadoda bulunan tekli doymamış yağ asitleri kötü kolesterolün düşmesini sağlar. Ayrıca plazma trigliseritlerini de azaltırken, iyi kolesterolü de arttırmaktadır.
Avokadonun faydaları
- Zengin vitamin ve mineraller içeriği sebebiyle yetersiz beslenenler için önemlidir.
- A, C ve E vitamini bakımından zengindir.
- Lutein ve Glutathion gibi antioksidanlar içerir.
- Kalp ve damar sağlığını korur. Kalp damarlarının daralması ve tıkanmasını önleyici özelliktedir.
- Kandaki kötü kolesterolü düşürücü tekli doymamış yağlar içerir.
- Diğer meyvelere nazaran daha fazla protein içerir.
- Asparagin, aspartik asit, glutamin ve glutamik asit gibi serbest aminoasitlere diğer meyvelerden daha fazla oranda sahiptir.
- Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.
- Yangı giderici ve nemlendirici özelliğiyle avokado yağı egzema ve sedef sorunları için faydalıdır.
- Üreme sisteminin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur.
- Sahip olduğu doymamış yağ asitleriyle kolesterolün yükselmesini önleyici etkiye sahiptir.
- Avokado kansızlığı önleyici etkiye sahiptir.
- Sahip olduğu protein, vitaminler, mineraller sayesinde, küçük çocukların ve hamile kadınların sağlıklı beslenmesinde yararlıdır.
- 100 gram avokado yaklaşık olarak 165 kaloriye sahiptir.
- Avokadoda yaşlanmaya neden olan zararlı toksinleri vücuttan atarak yaşlanmayı yavaşlatmakta ve cildi yıllara karşı korumaktadır.
- Avokado vücuttaki kolestrolün artmasını önler. Kalp ve damar hastalıklarında doğal bir şifa kaynağıdır. Ülser üzerinde iyileştirici etkiye sahiptir.
- Avokado mutluluk hormonu olan seratoninden ötürü ruh sağlığımıza da en az beden sağlığımıza olduğu kadar faydalıdır. İçerdiği yüksek potasyum dinçlik verir ve insanı depresyona sokan uyuşukluluk ve rehaveti üzerinden atar.
- Kandaki alkalin dengesini koruyan ve kandaki kırmızı kan hücrelerini yapan avakado aynı zamanda bir demir kaynağıdır.