Avokado damarları temizliyor

Her gün bütün bir avokado, aşırı kilolu insanlarda kalp hastalıklarını uzak tutabilir. Yapılan testler, beş hafta günde bir kez avokado yiyen aşırı kilolu kişilerde, zararlı kolesterol seviyelerinde yüzde 10'luk bir düşüş görüldü. ABD'deki Pennsylvania Eyalet Üniversitesi uzmanları, avokadonun arterleri dolduran ve kalp hayatını tehdit eden kötü kolesterol salınımının durduğu görüldü. Journal of Nutrition'da yayınlanan araştırma, 'Avokado zengin bir antioksidan kaynağıdır ve kardiyovasküler hastalığın önlenmesinde rol oynayabilir' diyor.







