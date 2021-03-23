Avokado maskesinin içerisinde bulunan sağlıklı yağ çeşitleri; zarar gören cildin ve saçların onarılması adına pek çok faydada bulunduğu belirtilebilir. Avokado maskesinde yer alan faydalı yağlar; cildin sekresyonlarındaki gibi hafif ve nemli olmasından dolayı ciltte ve saç derisinde kolayca emilir. Avokado maskesi; kırılan saçların onarılması, kuru ciltlere tekrardan nem dengesinin kazandırılması için oldukça faydalı bir maske çeşididir.

Avokado ile yapılan maskeler için, cilt türüne göre değişik gıdaların kullanılmasının mümkün olacağını belirtmek gerekir. Cilt türleri ise; karma, yağlı ve kuru ciltler şeklinde ayrılır. Avokado maskelerinden birine örnek vermek gerekirsek malzemeleri; yarım olgun avokado, 1 tatlı kaşığı kadar yoğurt, 1 tatlı kaşığı kadar bal olarak sıralanabilir.

Avokado kaşık desteğiyle ezilir. Püre şekline gelen avokadonun içerisine bal ilavesi yapılarak, iyice karıştırılır. Ardından yoğurt ilavesi yapılarak da homojen bir karışım sağlanır. Bu avokado maskesinin temiz cilde uygulanması tavsiye edilmektedir. Önerilen uygulama şekli ise; banyo sonrasında ya da buhar banyosu yapıldıktan sonradır. Bu şekilde uygulanması dahilinde en etkili sonuçlar alınacaktır. Avokado maskesi ile; cildin gözenekleri açılır. Bu sayede de cilde çok daha iyi nüfus eder. Maske; parmak yardımı ya da bir fırça desteğiyle bütün yüze ve boyun kısmına sürülür. Yaklaşık olarak 15 dakika bekletildikten sonra ılık suyla yıkanır. Maskenin durulanmasından sonra cilde uygun bir nemlendirici sürülerek, cilt nemlendirilir. Bu işlem; haftada iki defa yapılmalıdır.

Avokado Maskesi Nasıl Uygulanır?

Avokado maskesi; cilt ve saç bakımı adına çok sık tercih edilir. Saç için avokado malzemeleri is; 2 yemek kaşığı bal, 1 tane olgun avokado, 1 yemek kaşığı zeytinyağı olarak sıralanabilir. Yapılışı ise; olgun bir adet avokado ortadan bölünerek, içerisinde yer alan çekirdek kaşık yardımıyla alınır. Daha sonra pürüzsüz bir kıvama sahip olana kadar iyice ezilerek, içerisine zeytinyağı ilave edilir. Son olarak karışımın içerisine iki yemek kaşığı kadar bal eklemesi yapılır. Balın içerisinde yer alan vitaminlerin çoğu, saç köklerinin yanı sıra saç derisinin de güçlenmesine yardımcı olur. Bal; saç tellerini kaplayarak nemin muhafaza edilmesine yardımcı olur.

Malzemeler iyice karıştırılır. Daha sonra maske uygulanmaya hazır hale getirilir. Bireyin kepekli veya kaşıntılı bir kafa derisine sahip olmasıyla beraber bu maske içerisine birkaç damla kadar lavanta yağını ilave edebilir. Evde yapılan avokado maskesi, saç boyama fırçası ile her yere uygulanmalıdır. Bireyin kafa derisi yağlı ise maske çok yakınlara sürülmemelidir. Yaklaşık olarak 15 dakika bekletilen maske durulanmalıdır.

Avokado Maskesi Faydaları Nelerdir?

Avokado maskesinin yararları;

- Cildin nem dengesinin korunmasına yardımcı olur.

- Cilt tonu değişikliklerinin azalmasına destektir.

- Cildin daha sağlıklı olmasına katkı sağlar.

- Cildin dış etmenlerden ötürü oluşan hasarlarını onarır.

- Akne ve sivilce sorunlarını ortadan kaldırır.

- Ciltte bulunan yara ve izlerin belirli oranda giderilmesine yardımcı olur.

- Gözenekleri sıkıştıran avokado maskesi, yaşlanmanın etkilerini en aza indirir.

- UV ışınlarının ciltte yaratmış olduğu hasarı düzenler.

- Cildin parlak, pürüzsüz ve canlı görünmesine olanak tanır.



