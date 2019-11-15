Avokado nasıl yenir? Avokadolu tarifler

Avokado her insanın günlük beslenme stiline eklenmesi gereken çok yararlı bir besin kaynağıdır. Özellikle hamilelikte faydaları oldukça fazladır. Bir avokado bir porsiyondur. Peki " avokado nasıl yenir " diyorsanız haberimize bir bakın.

AVOKADO NASIL YENİR?

Avokadoyu tüketebilmek için öncelikle olgunlaşmasını (yumuşamasını) beklemeniz gerekmektedir. Avokado ağaçtan toplandığında serttir ve yaklaşık 1 hafta sert kalır. Sert avokadonun tadı acıdır, yenmez. Ortalama 1 hafta oda sıcaklığında bekletildiğinde rengi koyulaşmaya başlayacak ve avokadonuz yumuşamaya başlayacaktır. Eğer avokadonun hızlı olgunlaşmasını istiyorsanız yanına elma gibi meyveler koyarak poşet içresinde bekletebilirsiniz. Olgunlaşma sürecini uzatmak istiyorsanız buzdolabında muhafıza edebilirsiniz. Avokadoyu doğrudan meyve olarak tüketebilirsiniz.

AVOKADO İLE YAPABİLECEĞİNİZ TARİFLER

Avokadolu Sandviç

Malzemeler

Tam tahıllı 2 dilim ekmek

1 adet Avokadonun 1/4

5 dal maydanoz

1 biber

1 haşlanmış yumurta

1 kibrit kutusu büyüklüğünde peynir

Pul biber

Domates

Salatalık

Yapılışı

Tahıllı ekmeğin bir yüzeyine avokadonun 4 te 1'ini sürünüz. Haşlanmış yumurtayı dilimleyip üzerine koyun ve ardından peyniri ezerek üzerine koyun. Daha sonra pul biberi döküp maydanozları parçalayarak üzerine koyun ve ardından biberi, domatesi ve salatalıkları ekleyip diğer ekmek dilimini üzerine kapatınız. Sandviçiniz hazır afiyet olsun.

Avokado salatası

Malzemeler

1 adet avokado

Kornişon turşu

Kırmızı biber turşusu

Haşlanmış mısır

Maydanoz

Yapılışı

Avokado kabuğundan soyulur ve küp küp dilimlenir. Daha sonra turşular ufak ufak dilimlenir ve kırmızı biber ufak ufak kesilir. Salata kabının içine malzemeler koyulur. Üzerine mısır eklenir. Bütün malzemeler birleştikten sonra üzerine bol limon suyu ve zeytinyağı dökülür. Hafif tuz eklenip iyice karıştırılır. Salatanız hazır afiyet olsun.

Avokadolu dip sos

Malzemeler

2 adet büyük boy olgun avokado

2 dal taze soğan

2 tatlı kaşığı süzme yoğurt

1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

1 çay kaşığı ince çekilmiş deniz tuzu

Yapılışı

Temizlenmiş ve bol suda yıkandıktan sonra üzerleri kurulanmış taze soğanları ince ince doğrayın. Olgun durumda olan avokadoların üzerinde keskin bir bıçağı tam tur gezdirip kesikler atın. Avuç içinizde ters yöne çevirdiğiniz avokadoları kolayca iki eşit parçaya ayırın. Orta kısmında yer alan büyük çekirdeğe bıçağı yatay olarak saplayıp çekerek çıkartın. Bir tatlı kaşığı yardımıyla avokadonun yumuşak kısımlarını bir salata kasesine çıkartın. Kalan kabuk kısmını kullanmamak üzere çöpe atın. Bir çatal ya da mutfak robotu yardımıyla ezerek püre haline getirdiğiniz avokadoları taze sıkılmış limon suyu, zeytin yağı, süzme yoğurt, doğranmış taze soğan, taze çekilmiş tane karabiber ve ince çekilmiş deniz tuzuyla karıştırarak sos haline getirin. Servis kaselerine aldığınız dip sosu; fırında ısıtılmış lavaş/yufka parçaları, cips ya da kızarmış tost ekmekleriyle birlikte tüketebilirsiniz.



