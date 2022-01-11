8 ay ve üzeri bebeklerde için veya yetişkinler için hazırlayabileceğiniz avokadolu omlet tarifi, tadına doyamayacağınız şahane bir lezzet. Peki, avokadolu omlet nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız avokadolu omlet tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

AVOKADOLU OMLET TARİFİ

Avokadolu omlet malzemeler

1 adet yumurtanın sarısı

¼ avokado

1 yemek kaşığı tuzu alınmış beyaz peynir

1 tatlı kaşığı yulaf unu

AVOKADOLU OMLET YAPILIŞI

Tüm malzemeleri karıştırın ve iyice çırpın. Isıttığınız tavada arkalı önlü pişirin.



