Avokadolu omlet nasıl yapılır? Bebekler için avokadolu omlet tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Birçok ebeveyn bebeğinin sağlıklı gelişip büyümesi için beslenmesine oldukça dikkat ediyor. Uzm. Dyt. Aslıhan Küçük Budak, 8 ay ve üzeri bebekler için avokadolu omlet tarifi verdi. Hem doyurucu hem de besleyici avokadolu omlet tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
11 Ocak 2022, Salı 11:19 Son Güncelleme:
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8 ay ve üzeri bebeklerde için veya yetişkinler için hazırlayabileceğiniz avokadolu omlet tarifi, tadına doyamayacağınız şahane bir lezzet. Peki, avokadolu omlet nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız avokadolu omlet tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
AVOKADOLU OMLET TARİFİ
Avokadolu omlet malzemeler
- 1 adet yumurtanın sarısı
- ¼ avokado
- 1 yemek kaşığı tuzu alınmış beyaz peynir
- 1 tatlı kaşığı yulaf unu
Tüm malzemeleri karıştırın ve iyice çırpın. Isıttığınız tavada arkalı önlü pişirin.
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