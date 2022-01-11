Yemek Avokadolu omlet nasıl yapılır? Bebekler için avokadolu omlet tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
  • Haberler
  • Yemek Haberleri
  • Avokadolu omlet nasıl yapılır? Bebekler için avokadolu omlet tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Avokadolu omlet nasıl yapılır? Bebekler için avokadolu omlet tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Avokadolu omlet nasıl yapılır? Bebekler için avokadolu omlet tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Birçok ebeveyn bebeğinin sağlıklı gelişip büyümesi için beslenmesine oldukça dikkat ediyor. Uzm. Dyt. Aslıhan Küçük Budak, 8 ay ve üzeri bebekler için avokadolu omlet tarifi verdi. Hem doyurucu hem de besleyici avokadolu omlet tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

11 Ocak 2022, Salı 11:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

8 ay ve üzeri bebeklerde için veya yetişkinler için hazırlayabileceğiniz avokadolu omlet tarifi, tadına doyamayacağınız şahane bir lezzet. Peki, avokadolu omlet nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız avokadolu omlet tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

AVOKADOLU OMLET TARİFİ

Avokadolu omlet malzemeler

  •  1 adet yumurtanın sarısı
  • ¼ avokado
  • 1 yemek kaşığı tuzu alınmış beyaz peynir
  • 1 tatlı kaşığı yulaf unu

AVOKADOLU OMLET YAPILIŞI

Tüm malzemeleri karıştırın ve iyice çırpın. Isıttığınız tavada arkalı önlü pişirin.

İlgili Haberler
Bitter Çikolata Günü'ne özel nefis çikolatalı tariflerKefirin bozulduğu nasıl anlaşılır? Kefirin bozulduğunu gösteren 5 önemli işaret


Yazarlarımızdan
Mehmet Yalçınkaya
Uzayda yetişen ilk sebze
Mehmet Yalçınkaya
Burak Akkul
Şatolar diyarı Transilvanya!
Burak Akkul
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (11 Ocak 2022)