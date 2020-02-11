Avokadolu yulaf tarifi: Avokadolu yulaf nasıl yapılır?

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Avokadolu yulaf tarifi

Avokadolu yulaf malzemeleri

- 1 su bardağı süt

- 2 yemek kaşığı yulaf

- 1 adet avokado

- 3 adet cherry domates

- 4-5 dal maydanoz

- Susam

- Keten tohumu

Avokadolu yulaf yapılışı:

Ufak boy tencerenin içerisine sütü ve yulafı ekleyin. Yulaf sütü çekip lapalaşınca kaseye alın. Avokadoları küp küp doğrayın. Domatesleri dilimleyip, maydanozları ince ince kıyın. Üzerine susam ve keten tohumu aktarıp, iyice karıştırın. Yulafın üzerine serpiştirip, servis edin.