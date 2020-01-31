Avokadonun kanıtlanmış 12 faydası

Avokado, bilimsel adı Persea Americana olarak bilinen bir ağacın meyvesi. Son zamanlarda Türk mutfağında da kendine hatırı sayılır bir yer edinen avokado, içerdiği yağlar ve vitaminler sayesinde eşsiz bir besin. Çoğu meyve esas olarak karbonhidrattan oluşurken, avokado sağlıklı yağlar da yüksek. Yapılan birçok araştırma, avokadonun sağlığa olan faydalarını tekrar tekrar ortaya çıkardı. İşte avokadonun bilimsel araştırmalarla desteklenmiş 12 faydası.





1-İnanılmaz derecede besleyici

Avokado, sağlık bilincine sahip kişiler arasında inanılmaz derecede popüler bir gıda haline geldi. Besin değerleri göz önüne alındığında bir 'süper gıda' olarak adlandırılan avokadonun birçok türü var. Avokadonun içindeki sarı-yeşil kısım yenir ve tohum atılır. Avokadolar çok besleyicidir ve 20 farklı vitamin ve mineral de dahil olmak üzere çok çeşitli besinler içerir. Tek bir avokadonun içinde yer alan besinler şöyle:

K vitamini

C vitamini

Folat

Potasyum

B5 vitamini

E vitamini

Ayrıca az miktarda magnezyum, manganez, bakır, demir, çinko, fosfor ve A, B1, B2 ve B3

160 kalori olan avokado, 2 gram protein ve 15 gram sağlıklı yağ ile geliyor. 9 gram karbonhidrat içermesine rağmen, bunlardan 7 tanesi lif. Bu yüzden sadece iki "net" karbonhidrat var, bu da avokadoyu düşük karbonhidrat dostu bir gıda yapıyor. Avokado herhangi bir kolesterol veya sodyum içermiyor ve doymuş yağ oranı düşük.





2-Muzdan daha fazla potasyum içerir

Potasyum, çoğu insanın yeterince alamadığı bir besin. Bu besin, vücudunuzun hücrelerinde elektriksel degradelerin korunmasına yardımcı olur ve çeşitli önemli işlevlere hizmet eder. Avokado potasyum bakımından çok yüksek. 100 gramlık bir avokado günlük potasyumun yüzde 14'ünü karşılar. Bu oran muzda yüzde 10.





3-İçinde kalp dostu yağlar var

Avokadonun içindeki kalorilerin yüzde 77'si yağdan geliyor ve onu var olan en yağlı bitkisel gıdalardan biri yapıyor. Avokadonun içindeki yağın çoğunluğu, zeytinyağının ana bileşeni olan oleik asit. Oleik asit, azalmış iltihaplanma ile ilişkilendirildi ve kansere bağlı genler üzerinde yararlı etkilere sahip olduğu görüldü. Avokadodaki yağlar da ısı kaynaklı oksidasyona karşı oldukça dayanıklı, bu da avokado yağını yemek pişirmek için sağlıklı ve güvenli bir seçim haline getiriyor.





4-Lif içerir

Avokado lif bakımından zengin. Diğer yiyeceklere kıyasla yaklaşık yüzde 7 daha fazla lif içerir. Lif, kilo kaybı ve metabolik sağlık için önemli faydalara sahip olabilir.

Lif, kilo kaybına katkıda bulunabilen, kan şekeri artışlarını azaltabilen ve birçok hastalığa yakalanma riskiyle güçlü bir şekilde bağlantılı olan sindirilemeyen bitki maddesi.





5-Kolesterol ve trigliserit seviyelerini düşürebilir

Çok sayıda çalışma, avokadonun kalp hastalığı risk faktörlerini iyileştirebileceğini gösterdi. Avokado, toplam kolesterol seviyesini önemli ölçüde azaltır. Kötü kolesterolü yüzde 22'ye kadar düşürür ve iyi kolesterolü yüzde 11 artırır.





6-Avokado yiyen insanlar daha sağlıklı olma eğiliminde

ABD'de yapılan bir çalışma, avokado yiyen insanların beslenme alışkanlıklarına ve sağlığına baktı. Avokado tüketicilerinin bu meyveyi yemeyen insanlardan çok daha sağlıklı olduğu bulundu. Düzenli olarak avokado yiyen insanlar daha zayıftı ve daha az göbek yağları vardı. İyi kolesterolleri de daha yüksekti.





7-İçerdiği yağlar sayesinde besin emilimine yardımcı olur

Çalışmalar, avokado veya avokado yağı ile sebze yemenin, aldığınız antioksidan sayısını önemli ölçüde artırabildiğini gösterdi. A, D, E ve K vitaminleri, karotenoidler gibi antioksidanlarla birlikte yağda çözünür. Çalışmalar, salataya katılan avokado yağının antioksidan emilimini 2.6 ila 15 kat arttırabildiğini gösterdi.





8-Göz sağlığını koruyan antioksidanlar içerir

Avakado, lutein ve zeaksantin de dahil olmak üzere antioksidan bakımından zengin. Bu besinler göz sağlığı için çok önemli ve katarakt riskinizi azaltır.

9-Kanseri önlemeye yardımcı olur

Yapılan araştırmalar, besinlerin prostat kanserini önlemede ve kemoterapinin yan etkilerini azaltmada faydaları olabileceğini gösterdi. Ancak insanlar üzerinde yapılan deneyler hala yetersiz.





10-Avokado ekstresi artrit belirtilerini önlemeye yardımcı olur

Artrit, batı ülkelerinde yaygın bir sorun. Bu durumun, insanların hayatlarının geri kalanı boyunca sıklıkla yaşadığı kronik problemler olan birçok türü var. Çalışmalar, avokado ve soya fasulyesi yağı ekstraktlarının osteoartrit semptomlarını önemli ölçüde azaltabileceğini gösterdi.

11-Kilo vermeye yardımcı olur

Avokado sizi daha uzun süre tok tutar ve daha az kalori tüketerek kilo vermenize yardımcı olur. Ayrıca lif bakımından yüksek ve karbonhidrat bakımından düşük, bu da kilo kaybını teşvik edebilir.

12-Diyete eklenmesi kolay

Avokadolar sadece sağlıklı olmakla kalmaz, aynı zamanda inanılmaz derecede lezzetli ve birçok çeşit yemekle birlikte gider. Onları salatalara ve çeşitli tariflere ekleyebilir veya bir kaşıkla toplayıp sade bir şekilde yiyebilirsiniz.

Avokadolar kremsi, zengin, yağlı bir dokuya sahiptir ve diğer malzemelerle iyi uyum sağlar. Bu nedenle, bu meyveyi diyetinize eklemek kolaydır. Limon suyu kullanmak kesilmiş avokadoların çabuk bozulmasını önleyebilir.



