Ekonomi Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam yapıldı

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam yapıldı

Ekonomi

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam yapıldı

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam gelmesiyle birlikte tek yön geçiş ücreti otomobiller için 46 TL'ye, minibüsler için 69 TL'ye çıktı.

01 Şubat 2021, Pazartesi 16:15 Son Güncelleme:
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Avrasya Tüneli'nin resmi web sitesinde yer alan güncel geçiş ücretleri tarifesine göre, bugünden geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 46 TL, minibüsler için ise 69 TL olarak belirlendi.

Zamdan önce otomobiller için tek yön geçiş ücreti 36,40 lira, minibüsler için ise 54,70 liraydı.

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