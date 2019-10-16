Avrasya Tüneli trafiğe kapatılacak
İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarını deniz altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalacak.
17 Ekim Perşembe günü 00:01 – 05:00 ve 18 Ekim Cuma günü 00:01 – 05:00 saatleri arasında yapılacak olan çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak trafiğe kapatılacak
Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, sürücülerin Avrasya Tüneli'ne alternatif olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri'ni kullanabilecekleri bildirildi.