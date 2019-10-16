Avrasya Tüneli trafiğe kapatılacak

17 Ekim Perşembe günü 00:01 – 05:00 ve 18 Ekim Cuma günü 00:01 – 05:00 saatleri arasında yapılacak olan çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak trafiğe kapatılacak

Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, sürücülerin Avrasya Tüneli'ne alternatif olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri'ni kullanabilecekleri bildirildi.