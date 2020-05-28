Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı
Avrasya Tüneli arıza nedeniyle Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş yönünde trafiğe kapatıldı. Tünelin kapalı olduğu sürede uzun araç kuyrukları oluştu.
28 Mayıs 2020, Perşembe 09:32 Son Güncelleme:
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Avrasya Tüneli Avrupa 'dan Anadolu'ya geçiş yönünde teknik arıza nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Tünelin Avrupa Yakası girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Avrasya Tüneli Avrupa'dan Asya'ya geçiş yönünde 07.30 sıralarında teknik arıza meydana geldi. Tünel geçişi trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından arıza giderilerek tünel tekrardan trafiğe açıldı. Tünelin açılmasıyla trafik normal akışına döndü.
DHA
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