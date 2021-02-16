Türkiye Avrasya Üniversitesi 155 öğretim üyesi alacak! İşte başvuru detayları

Avrasya Üniversitesi 155 öğretim üyesi alacak! İşte başvuru detayları

Türkiye

Avrasya Üniversitesi 155 öğretim üyesi alacak! İşte başvuru detayları

Avrasya Üniversitesi öğretim üyesi almak için ilan açtı. İlana göre 155 öğretim üyesi alınacak. İşte başvuru detayları.

16 Şubat 2021, Salı 17:22 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır" denildi.

Prof. / Doç. / Dr. Öğr. Üyesi unvanlarında alınacak öğretim üyeleri için başvurular 16 Şubat günü başladı ve 15 gün boyunca sürecek.

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